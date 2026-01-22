Record doborât în NBA! New York Knicks a înregistrat cea mai mare diferență de scor din istoria francizei - Antena Sport

Noaptea de miercuri spre joi din NBA a fost marcată de șapte partide, iar una dintre ele a ieșit în evidență prin prisma scorului pe care l-a arătat tabela după ce sirena a sunat de final. New York Knicks a învins-o pe Brooklyn Nets pe teren propriu la o diferență uluitoare de 54 de puncte, echipa de pe Maddison Square Garden doborând un record în istoria francizei.
New York Knicks a obținut victoria cu numărul 26 din acest sezon de NBA, după ce a reușit să se impună în duelul cu rivala locală din Brooklyn, scor 120-66. Succesul nu a fost unul obișnuit, rezultatul din MSG intrând în istoria formației antrenate în prezent de Mike Brown.
Knicks a scris istorie în duelul cu Nets
New York Knicks s-a detașat în meci încă din primul sfert, concucând după 12 minute la 18 puncte diferență. În partea a doua a meciului, Brooklyn și-a oprit rivala din oraș din a se mai distanța la atât de multe puncte, iar scorul la pauza mare era 60-38 pentru echipa lui Mike Brown.
După ieșirea de la vestiare, New York a mărit ecartul care era deja imens, iar cu un sfert înainte de final conducea la 32 de puncte. În ultima parte a meciului, Nets a prestat un joc extrem de modest, marcând doar 10 puncte, iar New York a defilat.
Astfel, meciul s-a încheiat cu scorul de 120-66 pentru New York Knicks, care a doborât un record. Franciza din Maddison Square Garden a înregistrat cea mai mare diferență de scor la o victorie, 54 de puncte, precedentul record fiind de 48, care a fost atins în trei rânduri, în 1968, 1972 și 1994.
54 POINTS‼️ pic.twitter.com/E2ANFJio1R
— NEW YORK KNICKS (@nyknicks) January 22, 2026
În urma meciului din Divizia Atlantică, New York a rămas pe locul 3, în timp ce Brooklyn pe poziția 13.
