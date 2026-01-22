Record doborât în NBA! New York Knicks a înregistrat cea mai mare diferență de scor din istoria francizei - Antena Sport

Închide meniul
Record doborât în NBA! New York Knicks a înregistrat cea mai mare diferență de scor din istoria francizei

Home | NBA | Record doborât în NBA! New York Knicks a înregistrat cea mai mare diferență de scor din istoria francizei

Record doborât în NBA! New York Knicks a înregistrat cea mai mare diferență de scor din istoria francizei

Andrei Nicolae Publicat: 22 ianuarie 2026, 13:26

Record doborât în NBA! New York Knicks a înregistrat cea mai mare diferență de scor din istoria francizei

New York Knicks - Brooklyn Nets, în NBA / Getty Images

Noaptea de miercuri spre joi din NBA a fost marcată de șapte partide, iar una dintre ele a ieșit în evidență prin prisma scorului pe care l-a arătat tabela după ce sirena a sunat de final. New York Knicks a învins-o pe Brooklyn Nets pe teren propriu la o diferență uluitoare de 54 de puncte, echipa de pe Maddison Square Garden doborând un record în istoria francizei.

New York Knicks a obținut victoria cu numărul 26 din acest sezon de NBA, după ce a reușit să se impună în duelul cu rivala locală din Brooklyn, scor 120-66. Succesul nu a fost unul obișnuit, rezultatul din MSG intrând în istoria formației antrenate în prezent de Mike Brown.

Knicks a scris istorie în duelul cu Nets

New York Knicks s-a detașat în meci încă din primul sfert, concucând după 12 minute la 18 puncte diferență. În partea a doua a meciului, Brooklyn și-a oprit rivala din oraș din a se mai distanța la atât de multe puncte, iar scorul la pauza mare era 60-38 pentru echipa lui Mike Brown.

După ieșirea de la vestiare, New York a mărit ecartul care era deja imens, iar cu un sfert înainte de final conducea la 32 de puncte. În ultima parte a meciului, Nets a prestat un joc extrem de modest, marcând doar 10 puncte, iar New York a defilat.

Astfel, meciul s-a încheiat cu scorul de 120-66 pentru New York Knicks, care a doborât un record. Franciza din Maddison Square Garden a înregistrat cea mai mare diferență de scor la o victorie, 54 de puncte, precedentul record fiind de 48, care a fost atins în trei rânduri, în 1968, 1972 și 1994.

În urma meciului din Divizia Atlantică, New York a rămas pe locul 3, în timp ce Brooklyn pe poziția 13.

NBA, exclusiv în România pe AntenaPLAY

NBA, cea mai tare ligă de baschet din lume, se vede exclusiv în România pe AntenaPLAY. Acțiunea continuă săptămână aceasta cu trei partide:

  • 24 Ianuarie, ora 22:00, New York Knicks @ Philadelphia 76ers
  • 25 Ianuarie, ora 0:30 (noaptea de sâmbătă spre duminică), Golden State Warriors @ Minnesota Timberwolves
Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”
Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”
Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”
Transferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi ItaliaTransferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi Italia