Superstarul LeBron James a stabilit un nou record, cel al numărului de meciuri disputate în sezonul regular al ligii profesioniste nord-americane de baschet (NBA), ajungând la 1.612 meciuri în întâlnirea câştigată de Los Angeles Lakers în faţa lui Orlando Magic, cu 105-104, sâmbătă în deplasare, informează AFP.

James, în vârstă de 41 de ani şi aflat la al 23-lea sezon în NBA, un alt record, îl depăşeşte astfel pe Robert Parish, care s-a retras în 1997. LeBron deţine, de asemenea, recordul all-time de puncte înscrise în NBA, depăşind performanţa lui Kareem Abdul-Jabbar de 38.387 de puncte.

Record uriaş stabilit de LeBron James în NBA

Sâmbătă, cvadruplul campion al NBA a înscris 12 puncte, în timp ce slovenul Luka Doncic a adăugat 33 pct, permiţându-i lui Lakers să obţină a noua victorie consecutivă.

Tot sâmbătă, Kevin Durant a devenit al cincilea cel mai mare marcator din istoria NBA, cu 32.294 puncte, depăşindu-l pe Michael Jordan (32.292).

Durant, în vârstă de 37 de ani şi aflat la al 17-lea sezon, a marcat 27 de puncte, contribuind decisiv la victoria lui Houston Rockets în faţa lui Miami Heat, cu 123-122.