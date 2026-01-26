Beckett Sennecke, primul hat-trick al carierei! Anaheim Ducks a ajuns la 7 victorii consecutive - Antena Sport

Închide meniul
Beckett Sennecke, primul hat-trick al carierei! Anaheim Ducks a ajuns la 7 victorii consecutive

Alex Masgras Publicat: 26 ianuarie 2026, 14:43

Beckett Sennecke / Contul de X al NHL

Tânărul hocheist canadian Beckett Sennecke a reuşit primul hat-trick din cariera sa pentru Anaheim Ducks, fiind eroul meciului câştigat în deplasare, cu scorul de 4-3, după prelungiri, în faţa formaţiei Calgary Flames, duminică seara, în Liga profesionistă nord-americană (NHL).

Gazdele au condus cu 2-0, însă Sennecke a restabilit egalitatea în repriza secundă (min. 3:22 şi 12:41).

Ambele echipe au mai înscris câte un gol gol pe parcursul ultimei reprize, încheiată la egalitate (3-3), astfel să meciul a ajuns în “overtime”, unde Sennecke a reuşit să înscrie golul victoriei, după două minute şi 54 de secunde de la debutul prelungirilor.

La 19 ani şi 362 de zile, Beckett Sennecke a devenit al doilea cel mai tânăr jucător din istoria lui Anaheim Ducks care reuşeşte un hat-trick, după Leo Carlsson (18 ani şi 319 zile).

Rezultate:

  • Toronto Maple Leafs – Colorado Avalanche 1-4 (DETALII AICI)
  • Seattle Kraken – New Jersey Devils 4-2
  • Ottawa Senators – Vegas Golden Knights 7-1
  • Vancouver Canucks – Pittsburgh Penguins 2-3
  • Chicago Blackhawks – Florida Panthers 1-5
  • Calgary Flames – Anaheim Ducks 3-4, după prelungiri

Hocheiul din NHL continuă în AntenaPLAY. Sâmbătă, de la ora 23:00, va avea loc meciul dintre Winnipeg Jets şi Florida Panthers, în timp ce duminică, de la ora 22:00, se va disputa duelul Los Angeles Kings – Carolina Hurricanes.

