Cum arată play-off-ul Cupei Stanley 2026. Primele meciuri vor avea loc sâmbătă

Play-off-ul Cupei Stanley, cel mai greu şi intens play-off din sporturile americane, va începe sâmbătă. După ce vineri dimineaţă s-au încheiat şi ultimele meciuri din sezonul regulată, am aflat toate partidele care se vor disputa în post-sezon şi traseu fiecărei echipe.

16 echipe au obţinut calificarea în play-off-ul Cupei Stanley, câte 8 din fiecare conferinţă. De trei runde trebuie să treacă fiecare formaţie pentru a juca în finala Cupei Stanley.

Play-off-ul Cupei Stanley 2026. Cum arată tabloul

În Conferinţa de Vest, pentru prima oară din 2021, Edmonton Oilers şi Los Angeles Kings nu se vor întâlni în prima rundă a play-off-ului. Finalista ultimelor două sezoane va juca împotriva celor de la Anaheim Ducks, echipă care revine în play-off pentru prima oară din 2018.

Un duel tare va avea loc între Dallas Stars şi Minnesota Wild, cele două echipe care au terminat pe locurile 2, respectiv 3, în Divizia Centrală. Colorado Avalanche, echipa care a câştigat Trofeul Preşedinţilor, o va întâlni pe Los Angeles Kings, formaţia de pe al doilea loc de wildcard din Vest.

Al patrulea duel din prima rundă a play-off-ului în Conferinţa de Vest va avea loc între Vegas Golden Knights, câştigătoarea Diviziei Pacific, şi Utah Mammoth, echipă care a încheiat pe primul loc de wildcard în vest şi care se află la prima participare în play-off de la mutarea echipei în St. Lake City.