Cum arată play-off-ul Cupei Stanley 2026. Primele meciuri vor avea loc sâmbătă

Alex Masgras Publicat: 17 aprilie 2026, 14:50

Comentarii
Sidney Crosby, în Pittsburgh Penguins - Philadelphia Flyers / Getty Images

Play-off-ul Cupei Stanley, cel mai greu şi intens play-off din sporturile americane, va începe sâmbătă. După ce vineri dimineaţă s-au încheiat şi ultimele meciuri din sezonul regulată, am aflat toate partidele care se vor disputa în post-sezon şi traseu fiecărei echipe.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

16 echipe au obţinut calificarea în play-off-ul Cupei Stanley, câte 8 din fiecare conferinţă. De trei runde trebuie să treacă fiecare formaţie pentru a juca în finala Cupei Stanley.

Play-off-ul Cupei Stanley 2026. Cum arată tabloul

În Conferinţa de Vest, pentru prima oară din 2021, Edmonton Oilers şi Los Angeles Kings nu se vor întâlni în prima rundă a play-off-ului. Finalista ultimelor două sezoane va juca împotriva celor de la Anaheim Ducks, echipă care revine în play-off pentru prima oară din 2018.

Un duel tare va avea loc între Dallas Stars şi Minnesota Wild, cele două echipe care au terminat pe locurile 2, respectiv 3, în Divizia Centrală. Colorado Avalanche, echipa care a câştigat Trofeul Preşedinţilor, o va întâlni pe Los Angeles Kings, formaţia de pe al doilea loc de wildcard din Vest.

Al patrulea duel din prima rundă a play-off-ului în Conferinţa de Vest va avea loc între Vegas Golden Knights, câştigătoarea Diviziei Pacific, şi Utah Mammoth, echipă care a încheiat pe primul loc de wildcard în vest şi care se află la prima participare în play-off de la mutarea echipei în St. Lake City.

Reclamă
Reclamă

În Conferinţa de Est, Carolina Hurricanes, câştigătoarea Diviziei Metropolitane şi cea mai bună echipă din est va juca împotriva lui Ottawa Senators, formaţia care a ocupat al doilea loc de wildcard. În ceea ce o primeşte pe câştigătoarea Diviziei Atlantic, Buffalo Sabres, care revine în play-off după 15 ani, va juca împotriva lui Boston Bruins în prima rundă.

Tot din divizia Atlantic, Tampa Bay Lightning şi Montreal Canadiens, ocupantele locurilor 2 şi 3, se vor confrunta în prima rundă. Nu în ultimul rând, locurile 2 şi 3 din Divizia Metropolitană, Pittsburgh Penguins şi Philadelphia Flyers, se vor lupta în prima rundă. Ultima oară când Battle of Pennsylvania a avut loc în play-off s-a întâmplat în 2018, când Pittsburgh Penguins s-a impus în 6 meciuri.

Reclamă

Conferinţa de Vest

  • Colorado Avalanche – Los Angeles Kings
  • Dallas Stars – Minnesota Wild
  • Vegas Golden Knights – Utah Mammoth
  • Edmonton Oilers – Anaheim Ducks

Conferinţa de Est

  • Buffalo Sabres – Boston Bruins
  • Tampa Bay Lightning – Montreal Canadiens
  • Carolina Hurricanes – Ottawa Senators
  • Pittsburgh Penguins – Philadelphia Flyers
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și
Cele mai citite
