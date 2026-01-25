Montreal Canadiens - Boston Bruins 3-4. Hat-trick-ul lui Cole Caufield nu a fost suficient. Boston a întors scorul în 12 secunde - Antena Sport

Închide meniul
Alex Masgras Publicat: 25 ianuarie 2026, 10:44

Jucătorii lui Boston se bucură / Getty Images

Montreal Canadiens şi Boston Bruins s-au întâlnit pentru a treia oară în acest sezon. După ce şi-au împărţit victoriile în primele două meciuri, acolo unde echipa din deplasare s-a impus, de data aceasta, Boston Bruins a reuşit să se impună în meciul de pe teren propriu, scor 4-3, LIVE în AntenaPLAY.

Din cele şapte goluri marcate în partida care a avut loc în TD Garden din Boston, cinci au fost marcate în superioritate numerică. Cole Caufield, cel care a reuşit al doilea hat-trick al carierei, nu a reuşit să se bucure prea mult de această realizare, după ce Boston a reuşit să întoarcă scorul în doar câteva secunde în repriza a treia.

Montreal Canadiens – Boston Bruins 3-4

După doar şase minute de joc, Cole Caufield a fost cel care a deschis scorul pentru Montreal Canadiens, reuşita sa fiind şi singura din prima repriză. La mai puţin de două minute de la startul reprizei secunde, Viktor Arvidsson a reuşit să restabilească egalitatea, în urma unui powerplay.

Tot în urma unor superiorităţi numerice s-au marcat şi celelalte trei goluri din repriza secundă. Cole Caufield a reuşit să o readucă în avantaj pe Montreal cu un şut superb, din unghi, după o combinaţie cu Suzuki.

Două minute mai târziu, Morgan Geekie a restabilit egalitatea după un contraatac fulger al lui Boston. McAvoy l-a lansat perfect pe Pastrnak, iar cehul a reuşit un assist superb, după un driblling de zile mari, la golul marcat de Morgan Geekie.

Pentru a treia oară însă, Cole Caufield a reuşit să o readucă pe Montreal în avantaj. Din nou, Caufield a înscris din unghi, trimiţând direct sub bară.

În repriza a treia, totul s-a năruit în tabăra lui Montreal în doar câteva secunde. Mai întâi, Fraser Minten a restabilit egalitatea, iar 12 secunde mai târziu, Morgan Geekia a marcat golul victoriei. Jucătorii lui Boston s-au bucurat cu întârziere la golul de 4-3, după ce au fost câteva minute de confuzie, după ce pucul era de negăsit, după ce rămăsese blocat în poartă.

În urma acestui rezultat, Montreal Canadiens şi Boston Bruins se află pe cele două locuri de wildcard ale Conferinţei de Est, canadienii având 63 de puncte, în timp ce Bruins se află pe al doilea, cu 62 de puncte.

Hocheiul din NHL continuă în AntenaPLAY. Duminică seară, de la ora 20:30, va avea loc meciul dintre Colorado Avalanche şi Toronto Maple Leafs.

