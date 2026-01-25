Montreal Canadiens - Boston Bruins 3-4. Hat-trick-ul lui Cole Caufield nu a fost suficient. Boston a întors scorul în 12 secunde - Antena Sport

Montreal Canadiens şi Boston Bruins s-au întâlnit pentru a treia oară în acest sezon. După ce şi-au împărţit victoriile în primele două meciuri, acolo unde echipa din deplasare s-a impus, de data aceasta, Boston Bruins a reuşit să se impună în meciul de pe teren propriu, scor 4-3, LIVE în AntenaPLAY.

Din cele şapte goluri marcate în partida care a avut loc în TD Garden din Boston, cinci au fost marcate în superioritate numerică. Cole Caufield, cel care a reuşit al doilea hat-trick al carierei, nu a reuşit să se bucure prea mult de această realizare, după ce Boston a reuşit să întoarcă scorul în doar câteva secunde în repriza a treia.

Montreal Canadiens – Boston Bruins 3-4

După doar şase minute de joc, Cole Caufield a fost cel care a deschis scorul pentru Montreal Canadiens, reuşita sa fiind şi singura din prima repriză. La mai puţin de două minute de la startul reprizei secunde, Viktor Arvidsson a reuşit să restabilească egalitatea, în urma unui powerplay.

Tot în urma unor superiorităţi numerice s-au marcat şi celelalte trei goluri din repriza secundă. Cole Caufield a reuşit să o readucă în avantaj pe Montreal cu un şut superb, din unghi, după o combinaţie cu Suzuki.

Două minute mai târziu, Morgan Geekie a restabilit egalitatea după un contraatac fulger al lui Boston. McAvoy l-a lansat perfect pe Pastrnak, iar cehul a reuşit un assist superb, după un driblling de zile mari, la golul marcat de Morgan Geekie.