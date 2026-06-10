Carolina Hurricanes a câştigat meciul 4 al finalei Cupei Stanley cu Vegas Golden Knights! Seria revine

Carolina Hurricanes a învins în deplasare, cu scorul de 5-3, formaţia Carolina Hurricanes, în cel de-al patrulea meci al finalei Cupei Stanley, LIVE în AntenaPLAY. Cele două rivale se află acum la egalitate, ambele cu câte două victorii.

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Căpitanul lui Hurricanes, Jordan Staal, a reuşit o dublă în partida de la T-Mobile Arena, ajungând la un total de cinci goluri de la debutul acestei finale, care se dispută după sistemul “cel mai bun din 7 meciuri”.

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Staal (37 ani), este primul jucător care a reuşit să marcheze în primele patru meciuri ale unei finale de Cupa Stanley, după Mario Lemieux în 1992.

El a marcat şi golul de 4-3, extrem de important în economia partidei, după o greşeală uriaşă a lui Shea Theodore, care a trimis în faţa porţii. În primă fază, Hart l-a blocat pe Jarvis, dar pucul a ajuns la Staal, care a înscris din cădere.

Ambele echipe au câte o Cupă Stanley în palmares. Hurricanes s-au impus în 2006, în timp ce Golden Knights au cucerit cupa în 2023.