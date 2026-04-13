Jucătoarele naţionalei feminine au ciocnit ouă, dar s-au şi antrenat pentru meciul cu Cipru

Alex Masgras Publicat: 13 aprilie 2026, 21:50

Pofta de fotbal şi pofta de mancare au facut casă bună de Paște la naţionala de fete. Jucătoarele au ciocnit ouă, dar s-au şi antrenat pentru meciul cu Cipru.

Pofta a venit muncind pentru fetele din naţionala României, care au petrecut Paştele în cantonament.

“Paștele în cantonament cred că ne-a unit mai mult. Am fost la înviere. Am avut parte de o masă festivă în ziua de Paște, am avut drop, pască, cozonac. Am ciocnit ouă, oul meu a câștigat.”

“Aș fi preferat acasă, dar e bine și aici”

“E prima dată când petrec Paștele departe de familie”

“A fost o experineță foarte plăcută, ne-am simțit bine aici”

“Chiar dacă nu suntem casă cu familia, dar și aici e tot ca o familie”

Româncele pregătesc meciul cu Cipru, ultimul din grupa preliminară pentru mondial.

“Haideți la stadion să ne susțineți. Vă așteptăm în tribună să ne susțineți. Le promitem să nu-i dezamăgim și să face un meci frumos pentru ei.”

