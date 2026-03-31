Pentru jucătorii din loturile naţionale, gustul românesc bate orice delicatesă din Europa. Borza, Tarbă şi Mazilu sunt campionii ofertelor de la tineret.
Jucătorii din naţionalele de tineret ale României se laudă peste tot în lume cu gustul românesc.
“(N.r. Care este gustul românesc care bate orice delicatesă străină pentru tine?) Orice fel de ciorbă”, a spus Darius Fălcuşan.
“Sarmalele cu brânză şi smântână”, a spus Ioan Vermeşan.
“Sarmalele“, a spus David Păcuraru.
“Mămăliga, aş zice“, a spus şi Adrian Mazilu.
“Ciorba de perişoare”, a spus şi Cristi Mihan.
Selecţionerii Curelea şi Iencsi se iau la întrecere cu jucătorii când este vorba de gusturi.
“(N.r. Dacă aţi face un coş de cumpărături pentru o cină cu întreaga echipă, ce nu ar lipsi din acel coş?) Cred că salata verde. E foarte important”, a spus Adrian Iencsi.
“Pastele şi carnea de vită”, a spus Darius Fălcuşan.
“Fructele”, a spus şi Răzvan Călugăr.
“Eclere“, a spus şi Matteo Duţu.
Campionii ofertelor de la loturile naţionale au întotdeauna ponturi pentru colegi.
“(N.r. Cine vânează mereu ofertele cele mai bune şi are cele mai multe ponturi legate de cumpărături?) Ianis Tarbă”, a spus Darius Fălcuşan.
“Aş zice Ianis”, a spus Răzvan Călugăr.
“O să zis Liss, Eissat”, a spus Ioan Vermeşan.
“Mazilu”, a spus şi Matteo Duţu. “Borza”, a spus Adrian Mazilu.
- Mesajele tricolorilor U21 pentru cei 30.000 de copii care sunt aşteptaţi să joace la Cupa Satelor
- În drumul spre Mondial, jucătorii lui Mircea Lucescu au pus în bagaje și obiectele norocoase
- Tricolorii U20 vor vedea împreună meciul crucial Turcia – România. Ce le transmit jucătorilor lui Mircea Lucescu
- Tricolorii U21 le ţin pumnii jucătorilor lui Mircea Lucescu la barajul cu Turcia
- Visul american. “Tricolorii” cred în şansa lor: “E unul dintre cele mai importante meciuri din viaţă noastră”