Pentru jucătorii din loturile naţionale, gustul românesc bate orice delicatesă din Europa. Borza, Tarbă şi Mazilu sunt campionii ofertelor de la tineret.

Jucătorii din naţionalele de tineret ale României se laudă peste tot în lume cu gustul românesc.

“(N.r. Care este gustul românesc care bate orice delicatesă străină pentru tine?) Orice fel de ciorbă”, a spus Darius Fălcuşan.

“Sarmalele cu brânză şi smântână”, a spus Ioan Vermeşan.

“Sarmalele“, a spus David Păcuraru.