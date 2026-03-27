Mesajele tricolorilor U21 pentru cei 30.000 de copii care sunt aşteptaţi să joace la Cupa Satelor

Publicat: 27 martie 2026, 20:55

Aproape 30 de mii de copii sunt aşteptaţi la Cupa Satelor, ediţia a opta. Cu dorinţa să joace într-o zi pentru România. Jucătorii, care au făcut deja asta, le transmit să creadă cu tărie în visul lor. 

Peste două mii de echipe se vor întrece anul acesta la Cupa Satelor. Competiția care până acum s-a adresat copiilor sub 13 ani din mediul rural se extinde și pentru categoria sub 11 ani, fete şi băieţi.

“Să se antreneze bine, să îşi asculte antrenorii şi familia pentru că e important şi să se bucure de fotbal”, a fost mesajul lui Matteo Duţu pentru copii.

“Să se bucure de sportul ăsta, pentru mine e cel mai frumos sport pe care îl poţi practica”, le-a transmis Ioan Vermeşan.

Jucătorii lui Curelea de la tineretul României au doar amintiri plăcute din copilărie.

“Prima dată când am început să joc fotbal era la ţară, eram în lumea mea şi aş da timpul înapoi să mai petrec acele momente”, a mărturisit Cristi Mihai.

“Când am început să joc fotbal, la 6 ani… mă jucam fotbal pe maidan şi erau 2 porţi din fier, fără plase şi acolo am început”, şi-a amintit Adrian Mazilu.

Scenariu optimist. Cât vor ajunge să coste benzina şi motorina după OUG pe carburanţi
Cine este soția lui Ferdi Kadıoğlu, cel care a marcat în Turcia – România. Tatăl vedetei nu este străin de lumea sportului
