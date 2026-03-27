Mesajele tricolorilor U21 pentru cei 30.000 de copii care sunt aşteptaţi să joace la Cupa Satelor

Aproape 30 de mii de copii sunt aşteptaţi la Cupa Satelor, ediţia a opta. Cu dorinţa să joace într-o zi pentru România. Jucătorii, care au făcut deja asta, le transmit să creadă cu tărie în visul lor.

Peste două mii de echipe se vor întrece anul acesta la Cupa Satelor. Competiția care până acum s-a adresat copiilor sub 13 ani din mediul rural se extinde și pentru categoria sub 11 ani, fete şi băieţi.

“Să se antreneze bine, să îşi asculte antrenorii şi familia pentru că e important şi să se bucure de fotbal”, a fost mesajul lui Matteo Duţu pentru copii.

“Să se bucure de sportul ăsta, pentru mine e cel mai frumos sport pe care îl poţi practica”, le-a transmis Ioan Vermeşan.

Jucătorii lui Curelea de la tineretul României au doar amintiri plăcute din copilărie.