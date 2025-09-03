Noua generație sub 19 ani are planuri mari! Cu energie și dragoste, puștii sunt convinși că o să reușească - Antena Sport

Noua generație sub 19 ani vrea să o întreacă pe ultima, semifinalistă în iunie, la Europeanul de acasă. Cu energie și dragoste, puștii sunt convinși că o să reușească!
Povestea naționalei sub 19 ani merge mai departe, cu o generație fresh!
“(n.r. De ce iubești tu fotbalul?) Pentru că îmi place ceea ce fac!”
“Pentru că este un mod de viață pentru mine!”
“Pentru că este o stare de spirit!”
Puștii pun toată energia în joc și vorbesc mereu cu dragoste despre fotbal, și nu numai!
“Te iubesc, România!”
“Mami și tati, vă iubesc!”
