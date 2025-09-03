Noua generație sub 19 ani are planuri mari! Cu energie și dragoste, puștii sunt convinși că o să reușească - Antena Sport

Închide meniul
Noua generație sub 19 ani are planuri mari! Cu energie și dragoste, puștii sunt convinși că o să reușească

Alex Ioniță Publicat: 3 septembrie 2025, 20:22

Comentarii

Noua generație sub 19 ani vrea să o întreacă pe ultima, semifinalistă în iunie, la Europeanul de acasă. Cu energie și dragoste, puștii sunt convinși că o să reușească!

Povestea naționalei sub 19 ani merge mai departe, cu o generație fresh!

“(n.r. De ce iubești tu fotbalul?) Pentru că îmi place ceea ce fac!”

“Pentru că este un mod de viață pentru mine!”

“Pentru că este o stare de spirit!”

Puștii pun toată energia în joc și vorbesc mereu cu dragoste despre fotbal, și nu numai!

“Te iubesc, România!”

“Mami și tati, vă iubesc!”

