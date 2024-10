Bernadette Szocs a făcut show la Campionatul European Individual! Punctele uriaşe care i-au adus calificarea în finală - Antena Sport

Bernadette Szocs a făcut show la Campionatul European Individual Bernadette Szocs, în timpul unui meci Bernadette Szocs a făcut spectacol în duelul cu Maria Xiao, din semifinalele Campionatului European Individual de la Linz, competiţie transmisă exclusiv în AntenaPLAY. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Szocs a învins-o pe iberică, cu 4-1, iar ultimele două puncte au adus show-ul la Linz. Bernie a câştigat mai întâi un raliu de 10 lovituri, la capătul căruia Xiao a rămas fără un răspuns. Bernadette Szocs a făcut show la Campionatul European Individual A venit apoi prima minge de meci, pe care Bernie a şi fructificat-o, după încă un schimb dominat şi încheiat cu o lovitură puternică la care Xiao nu a mai ajuns. A fost punctul care i-a adus lui Bernadette Szocs prima calificare într-o finală de simplu la Campionatul European Individual. Acolo, ea se va duela cu învingătoarea dintre Mittelham şi Polcanova, azi, de la ora 17:50. Bernadette Szocs, după ce a obţinut prima ei medalie la simplu la Campionatul European Bernadette Szocs speră la medalia de aur de la Campionatul European. A dezvăluit acest lucru după calificarea în semifinale. Reclamă

Reclamă

„Este prima medalie în proba de simplu la un Campionat European, aşa că să fie de aur. Se pare că am avut multe meciuri azi (n.r. – sămbătă). Oboseala mi-a afectat mişcările.

Nu m-am putut mişca atât de repede cum mi-aş fi dorit, nu m-am putut baza pe tactica obişnuită, aşa că am variat. Am început ziua cu un meci foarte dur contra Lindei. Mă bucur că am rămas calmă şi am găsit soluţia în faţa provocărilor.

La dublu, aveam destulă experienţă, atât eu, cât şi Sofia, ştim să ne liniştim şi să ne dăm energia potrivită”, a spus Bernie Szocs, care a obţinut calificări în finala la dublu şi în semifinala la simplu.

Reclamă

Ai sport în AntenaPLAY Trăiești live-ul în fiecare zi. În 2024, competițiile de Formula 1™, Formula 2™, Formula 3™ se văd în direct și integral în AntenaPLAY. Cele peste 24 de curse pot fi vizionate în canalul de sport live – AS LIVE, dar și pe canalele dedicate fiecărei competiții. Toate antrenamentele, calificările, sprinturile și cursele pentru marile premii de Formula 1™ vor putea fi urmărite în direct online. Pe lângă acestea, abonații pot urmări și Liga Campionilor Asiei, Liga Portugal, Campionatul Greciei sau evenimente de MMA, gale de box, F1 Academy sau tenis de masă.

Reclamă