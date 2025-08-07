Eliza Samara - Mo Zhang LIVE VIDEO (9.35, AntenaPLAY). Duel tare la WTT Champions Yokohama 2025 - Antena Sport

Eliza Samara (36 de ani) e prima jucătoare din România care va evolua la ediţia din 2025 a WTT Champions Yokohama 2025, competiţie ce se va desfăşura în perioada 7-11 august şi va fi transmisă exclusiv în AntenaPLAY.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Samara o va întâlni în primul tur al competiţiei din Japonia pe Mo Zhang (36 de ani, locul 50 mondial). Cea de-a treia întâlnire dintre cele două jucătoare se va disputa joi, de la ora 09.35.

Eliza Samara – Mo Zhang LIVE VIDEO

Primul meci direct dintre Eliza şi Mo a avut loc cu 16 ani în urmă şi a fost câştigat de româncă, cu 4-0. Jucătoarea din Canada s-a revanşat în 2019, cu un 4-3 la Cupa Mondială.

La turneul cu premii totale de 500.000 de dolari se vor mai afla alte nume mari de pe cele două tablouri, cum ar fi Sun Yingsha, Wang Manyu, Chen Xingtong, Wang Yidi, Lin Shidong, Wang Chuqin sau Tomozaku Harimoto.

Turneul are şi o miză financiară importantă: campionii vor fi recompensaţi cu 40.000 de dolari şi 1.000 de puncte în clasamentul mondial, în timp ce finaliştii vor primi un cec de 20.000 de dolari şi 700 de puncte. Accederea în semifinale e recompensată cu 11.750 de dolari şi 350 de puncte.