Bernadette Szocs - Ying Han 3-1. Românca debutează cu dreptul la WTT Champions Yokohama 2025 - Antena Sport

Bernadette Szocs a debutat cu dreptul la WTT Champions Yokohama 2025, după ce s-a impus în patru seturi contra lui Ying Han. La capătul a 34 minute, românca de pe locul 16 mondial s-a impus cu 5-11, 11-7, 11-9, 11-6.

În optimi, Szocs va avea un test dificil în fața chinezoaicei Kuai Man, locul 4 mondial.

Bernadette Szocs – Ying Han, 5-11, 11-7, 11-9, 11-6

Update: Final de meci la Yokohama. Bernadette Szocs se impune în fața lui Ying Han, după ce câștigă actul al patrulea cu 11-6.

Update: Szocs câștigă un set extrem de disputat în fața sportivei din Germania și se impune cu 11-9.

Update: “Bernie” Szocs egalează situația la seturi, după ce face un joc bun și o învinge pe Ying Han cu 11-7.