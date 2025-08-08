Bernadette Szocs - Ying Han 3-1. Românca debutează cu dreptul la WTT Champions Yokohama 2025 - Antena Sport

Închide meniul
Andrei Nicolae Publicat: 8 august 2025, 12:04

Bernadette Szocs, în timpul unui meci / Profimedia

Bernadette Szocs a debutat cu dreptul la WTT Champions Yokohama 2025, după ce s-a impus în patru seturi contra lui Ying Han. La capătul a 34 minute, românca de pe locul 16 mondial s-a impus cu 5-11, 11-7, 11-9, 11-6.

În optimi, Szocs va avea un test dificil în fața chinezoaicei Kuai Man, locul 4 mondial.

Bernadette Szocs – Ying Han, 5-11, 11-7, 11-9, 11-6

Update: Final de meci la Yokohama. Bernadette Szocs se impune în fața lui Ying Han, după ce câștigă actul al patrulea cu 11-6.

Update: Szocs câștigă un set extrem de disputat în fața sportivei din Germania și se impune cu 11-9.

Update: “Bernie” Szocs egalează situația la seturi, după ce face un joc bun și o învinge pe Ying Han cu 11-7.

Update: Românca a cedat primul set al partidei cu Ying Han. După un start echilibrat, nemțoaica s-a desprins și a câștigat cu 11-5.

Update 11:38: A început partida lui Bernadette Szocs de la Yokohama.

După ce a fost eliminată din primul tur în proba de simplu feminin de la United States Smash, Szocs speră să facă un turneu mai bun la Yokohama. În fața locului 16 mondial stă veterana Ying Han, care la vârsta de 42 de ani se menține bine în ierarhia WTT, unde ocupă poziția cu numărul 30.

De-a lungul timpului, “Bernie” și sportiva din Germania s-au întâlnit de trei ori, iar românca nu a reușit să câștige niciun duel. Cea mai recentă întâlnire a avut loc la Campionatele Europene din 2023, unde Han s-a impus cu 3-1.

Duelul lui Szocs vine la o zi distanță după ce Elizabeta Samara a fost eliminată din primul tur de la WTT Yokohama 2025 de către canadianca Mo Zhang.

La turneul cu premii totale de 500.000 de dolari se vor mai afla alte nume mari de pe cele două tablouri, cum ar fi Sun Yingsha, Wang Manyu, Chen Xingtong, Wang Yidi, Lin Shidong, Wang Chuqin sau Tomozaku Harimoto.

Turneul are şi o miză financiară importantă: campionii vor fi recompensaţi cu 40.000 de dolari şi 1.000 de puncte în clasamentul mondial, în timp ce finaliştii vor primi un cec de 20.000 de dolari şi 700 de puncte. Accederea în semifinale e recompensată cu 11.750 de dolari şi 350 de puncte.

