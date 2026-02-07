Bernadette Szocs - Charlotte Lutz se joacă ACUM. Românca luptă pentru semifinalele Europe Top 16 Cup - Antena Sport

Închide meniul
Bernadette Szocs – Charlotte Lutz se joacă ACUM. Românca luptă pentru semifinalele Europe Top 16 Cup

Bogdan Stănescu Publicat: 7 februarie 2026, 17:10

Bernadette Szocs, în timpul unei competiţii / Profimedia Images

Meciul dintre Bernadette Szocs şi Charlotte Lutz, din sferturile Europe Top 16 Cup, e în direct în AntenaPLAY şi în format LIVE VIDEO pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport.

Românca vine după o victorie fără emoţii în optimi, cu 3-0 la seturi, cu poloneza Natalia Bajor. Szocs s-a impus cu 11-3, 11-8, 11-8. De partea cealaltă, franţuzoaica de 20 de ani a dispus şi ea, fără emoţii, de suedeza Linda Bergrstrom. Scorul a fost tot 3-0 la seturi pentru Lutz: 11-0, 11-3 şi 11-6.

Abonații AntenaPLAY pot vedea aici meciul lui Bernadette Szocs de la Europe Top 16 Cup.

Update 17:44: Bernadette Szocs – Charlotte Lutz 11-7, 4-11. Bernie a cedat setul secund.

Update 17:38: Bernadette Szocs – Charlotte Lutz 11-7. Românca a câștigat primul set.

Update 17:30: Cele două jucătoare au intrat în arenă, iar meciul va începe în scurt timp.

Bernadette Szocs a întâlnit-o de două ori până acum pe Charlotte Lutz, învingând-o de fiecare dată. Românca a învins-o, cel mai recent, cu 3-1 la seturi pe franţuzoaică în august 2025, la Europe Smash – Sweden. Anterior, a învins-o cu 4-2 pe Lutz în octombrie 2024, la Campionatul European.

Pe tabloul principal de la Europe Top 16 Cup, competiţie transmisă în AntenaPLAY, s-au mai aflat doi români, Eliza Samara şi Eduard Ionescu, ce au părăsit însă competiţia. Samara a cedat în decisiv cu Maria Xiao, în timp ce Eduard Ionescu a fost învins cu 3-0 la seturi de francezul Alexis Lebrun.

Europe Top 16 Cup se desfăşoară la Montreux, în Elveţia. Învingătoarea duelului dintre “Bernie” Szocs şi Charlotte Lutz o va întâlni în semifinalele competiţiei pe jucătoarea franceză de origine chineză Yuan Jia Nan, care a învins-o cu 3-0 în sferturi pe prietena româncei, Sofia Polcanova: 19-17, 11-4, 11-4.

