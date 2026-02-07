Bernadette Szocs - Charlotte Lutz se joacă ACUM. Românca luptă pentru semifinalele Europe Top 16 Cup - Antena Sport

Românca vine după o victorie fără emoţii în optimi, cu 3-0 la seturi, cu poloneza Natalia Bajor. Szocs s-a impus cu 11-3, 11-8, 11-8. De partea cealaltă, franţuzoaica de 20 de ani a dispus şi ea, fără emoţii, de suedeza Linda Bergrstrom. Scorul a fost tot 3-0 la seturi pentru Lutz: 11-0, 11-3 şi 11-6.

Meciul dintre Bernadette Szocs şi Charlotte Lutz, din sferturile Europe Top 16 Cup, e în direct în AntenaPLAY şi în format LIVE VIDEO pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport.

Update 17:30: Cele două jucătoare au intrat în arenă, iar meciul va începe în scurt timp.

Bernadette Szocs a întâlnit-o de două ori până acum pe Charlotte Lutz, învingând-o de fiecare dată. Românca a învins-o, cel mai recent, cu 3-1 la seturi pe franţuzoaică în august 2025, la Europe Smash – Sweden. Anterior, a învins-o cu 4-2 pe Lutz în octombrie 2024, la Campionatul European.

Pe tabloul principal de la Europe Top 16 Cup, competiţie transmisă în AntenaPLAY, s-au mai aflat doi români, Eliza Samara şi Eduard Ionescu, ce au părăsit însă competiţia. Samara a cedat în decisiv cu Maria Xiao, în timp ce Eduard Ionescu a fost învins cu 3-0 la seturi de francezul Alexis Lebrun.