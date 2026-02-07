Bernadette Szocs - Charlotte Lutz se joacă ACUM. Românca luptă pentru semifinalele Europe Top 16 Cup - Antena Sport

Meciul dintre Bernadette Szocs şi Charlotte Lutz, din sferturile Europe Top 16 Cup, e în direct în AntenaPLAY şi în format LIVE VIDEO pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport.
Românca vine după o victorie fără emoţii în optimi, cu 3-0 la seturi, cu poloneza Natalia Bajor. Szocs s-a impus cu 11-3, 11-8, 11-8. De partea cealaltă, franţuzoaica de 20 de ani a dispus şi ea, fără emoţii, de suedeza Linda Bergrstrom. Scorul a fost tot 3-0 la seturi pentru Lutz: 11-0, 11-3 şi 11-6.
Abonații AntenaPLAY pot vedea aici meciul lui Bernadette Szocs de la Europe Top 16 Cup.
Bernadette Szocs – Charlotte Lutz LIVE VIDEO
Update 17:44: Bernadette Szocs – Charlotte Lutz 11-7, 4-11. Bernie a cedat setul secund.
Update 17:38: Bernadette Szocs – Charlotte Lutz 11-7. Românca a câștigat primul set.
Update 17:30: Cele două jucătoare au intrat în arenă, iar meciul va începe în scurt timp.
Bernadette Szocs a întâlnit-o de două ori până acum pe Charlotte Lutz, învingând-o de fiecare dată. Românca a învins-o, cel mai recent, cu 3-1 la seturi pe franţuzoaică în august 2025, la Europe Smash – Sweden. Anterior, a învins-o cu 4-2 pe Lutz în octombrie 2024, la Campionatul European.
Pe tabloul principal de la Europe Top 16 Cup, competiţie transmisă în AntenaPLAY, s-au mai aflat doi români, Eliza Samara şi Eduard Ionescu, ce au părăsit însă competiţia. Samara a cedat în decisiv cu Maria Xiao, în timp ce Eduard Ionescu a fost învins cu 3-0 la seturi de francezul Alexis Lebrun.
Europe Top 16 Cup se desfăşoară la Montreux, în Elveţia. Învingătoarea duelului dintre “Bernie” Szocs şi Charlotte Lutz o va întâlni în semifinalele competiţiei pe jucătoarea franceză de origine chineză Yuan Jia Nan, care a învins-o cu 3-0 în sferturi pe prietena româncei, Sofia Polcanova: 19-17, 11-4, 11-4.
- Bernadette Szocs, calificare en-fanfare în sferturi la Europe Top 16 Cup! Ionescu şi Eliza Samara, eliminaţi
- Iulian Chiriță, în finala calificărilor la Europe Top 16 Cup! Andreea Dragoman a părăsit competiţia
- Europe Top 16 Cup (5-8 februarie, AntenaPLAY). Bernadette Szocs, Eliza Samara şi Eduard Ionescu, calificaţi
- România şi-a aflat adversarele de la Campionatul Mondial de tenis de masă de la Londra
- Bernadette Szocs şi Eliza Samara au fost eliminate de la WTT Champions Doha 2026