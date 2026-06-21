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Performanţă uimitoare: Bianca Mei-Roşu e campioană europeană la U21. AUR pentru România

Dan Roșu Publicat: 21 iunie 2026, 19:32

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Performanţă uimitoare: Bianca Mei-Roşu e campioană europeană la U21. AUR pentru România

Bianca Mei-Roşu

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Bianca Mei-Roşu a cucerit duminică medalia de aur a probei feminine de simplu din cadrul Campionatului European U21, de la Cluj.

Bianca Mei-Roşu a trecut cu brio de faza grupelor în concursul de simplu feminin. Ea a ştigat primele trei meciuri din grupa 4, cu 3-0, fără piardă vreun set, apoi s-a impus cu 4-0 în alte trei meciuri, din a doua fază a grupelor, intrând pe tabloul principal.

Bianca Mei-Roşu e campioană europeană la U21

Aici a dispus cu 4-2 de Mille Stoffregen (Danemarca), în primul tur. În sferturi a venit victoria cu 4-0 împotriva Nataliei Bogdanowicz (Polonia) , iar în semifinale un succes cu 4-2 la Zuzanna Wielgos (Polonia).

În ultimul act, Bianca Mei-Roşu a învins-o pe slovena Sara Tokic cu 4-1 şi a cucerit medalia de aur, devenind campioana europeană a probei.

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A fost a doua medalie europeană cucerită duminică de Bianca Mei-Roşu, care a devenit vicecampioană continentală în proba feminină de dublu, alături de ucraineana Veronika Matiunina. Perechea Mei-Roşu Matiunina a pierdut finala disputată împotriva perechii Alexandra Chiriacova (Moldova) / Sara Tokic (Slovenia), cu scorul de 2-3, adjudecându-şi medaliile de argint ale probei.

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