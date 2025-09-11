Bernadette Szocs - Sun Yingsha LIVE VIDEO (vineri, 15:50, AntenaPLAY). Duel infernal cu cea mai bună jucătoare a lumii - Antena Sport

Bernadette Szocs va evolua în turul 2 de la WTT Champions Macao 2025 cu cea mai bună jucătoare a lumii, Sun Yingsha. Duelul va fi vineri, de la 15:50, live în AntenaPLAY.

Cea mai bună reprezentantă a României s-a calificat în runda a doua după ce a trecut în primul tur cu un spectaculos 3-1 în faţa lui Hana Goda. Szocs nu a fost singura reprezentantă a României: Eliza Samara a fost învinsă de Miwa Harimoto, 0-3.

Bernadette Szocs – Sun Yingsha e live în AntenaPLAY

Pentru românca de 30 de ani de pe locul 16 mondial, aceasta va fi a doua întâlnire directă cu Sun Yingsha. Prima a fost câştigată cu 3-0 de către reprezentanta Chinei, în aprilie 2023, la tot la WTT Champions Macao.

Asiatica de 24 de ani este campioana de anul trecut de la WTT Champions Macao. Ea s-a impus în finală, cu 4-2, în faţa conaţionalei Wang Yidi.

Premiile vor fi unele importante la WTT Champions Macao 2025! Campionii vor încasa un cec de 60.000 de dolari şi 1.000 de puncte, finaliştii vor avea parte de 30.000 de dolari şi 700 de puncte, semifinaliştii vor primi câte 16.000 de dolari şi 350 de puncte, iar sfertfinaliştii vor fi recompensaţi cu 12.500 de dolari şi 175 de puncte.