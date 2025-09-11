Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Bernadette Szocs - Sun Yingsha LIVE VIDEO (vineri, 15:50, AntenaPLAY). Duel infernal cu cea mai bună jucătoare a lumii - Antena Sport

Home | Tenis de masă | Bernadette Szocs – Sun Yingsha LIVE VIDEO (vineri, 15:50, AntenaPLAY). Duel infernal cu cea mai bună jucătoare a lumii

Bernadette Szocs – Sun Yingsha LIVE VIDEO (vineri, 15:50, AntenaPLAY). Duel infernal cu cea mai bună jucătoare a lumii

Publicat: 11 septembrie 2025, 15:24

Comentarii
Bernadette Szocs – Sun Yingsha LIVE VIDEO (vineri, 15:50, AntenaPLAY). Duel infernal cu cea mai bună jucătoare a lumii

Bernadette Szocs, în timpul unui meci - Profimedia Images

Bernadette Szocs va evolua în turul 2 de la WTT Champions Macao 2025 cu cea mai bună jucătoare a lumii, Sun Yingsha. Duelul va fi vineri, de la 15:50, live în AntenaPLAY.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cea mai bună reprezentantă a României s-a calificat în runda a doua după ce a trecut în primul tur cu un spectaculos 3-1 în faţa lui Hana Goda. Szocs nu a fost singura reprezentantă a României: Eliza Samara a fost învinsă de Miwa Harimoto, 0-3.

Bernadette Szocs – Sun Yingsha e live în AntenaPLAY

Pentru românca de 30 de ani de pe locul 16 mondial, aceasta va fi a doua întâlnire directă cu Sun Yingsha. Prima a fost câştigată cu 3-0 de către reprezentanta Chinei, în aprilie 2023, la tot la WTT Champions Macao.

Asiatica de 24 de ani este campioana de anul trecut de la WTT Champions Macao. Ea s-a impus în finală, cu 4-2, în faţa conaţionalei Wang Yidi.

Premiile vor fi unele importante la WTT Champions Macao 2025! Campionii vor încasa un cec de 60.000 de dolari şi 1.000 de puncte, finaliştii vor avea parte de 30.000 de dolari şi 700 de puncte, semifinaliştii vor primi câte 16.000 de dolari şi 350 de puncte, iar sfertfinaliştii vor fi recompensaţi cu 12.500 de dolari şi 175 de puncte.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe cine vrei selecţionerul României?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Filmul atacului din Caraş Severin, unde o bătrână a fost ucisă de câinele familiei. Animalul a fost eutanasiat
Observator
Filmul atacului din Caraş Severin, unde o bătrână a fost ucisă de câinele familiei. Animalul a fost eutanasiat
David Popovici, un nou gest de mare campion! Suma incredibilă pentru care „își donează ziua de naștere”. Ce va face cu banii
Fanatik.ro
David Popovici, un nou gest de mare campion! Suma incredibilă pentru care „își donează ziua de naștere”. Ce va face cu banii
15:21
Walter Zenga, sfat important pentru Cristi Chivu. Ce i-a transmis înainte de Juventus – Inter
15:04
Mirel Rădoi a numit “lovitura pe piața de mercato din România”. Comparația făcută de antrenorul Craiovei
14:37
Radu Drăguşin, tot mai aproape de revenirea pe teren. Anunţul făcut de fratele lui: “De asta mai e nevoie”
14:07
Chelsea, lovită de 74 de acuzații din era lui Roman Abramovich. Ce riscă londonezii
13:55
UPDATEMircea Lucescu a plecat de la sediul FRF, după şedinţa cu Răzvan Burleanu. Decizia luată
13:54
EXCLUSIV„Sistemul e manipulat!” Patroana suedeză din fotbalul românesc, despre blaturi și oameni ‘conectați’: „Își fac propriile reguli”
Vezi toate știrile
1 “Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2! 2 “Ne-am înţeles” Marius Şumudică şi-a anunţat revenirea pe banca tehnică! Unde va antrena 3 EXCLUSIV„Dă-mi 3.000 de euro și fac un penalty!” Patronul străin care dă cărțile pe față despre blaturile din România 4 EXCLUSIVJucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala României 5 Gigi Becali a anunţat care e antrenorul care ar trebui să preia România în locul lui Mircea Lucescu: “E cel mai bun” 6 FRF avea 3 soluţii pentru înlocuirea lui Mircea Lucescu de la naţionala României! Care era varianta de urgenţă
Citește și
Cele mai citite
La 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia luiLa 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia lui
“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!
Dinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko KopicDinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko Kopic
“Ne-am înţeles” Marius Şumudică şi-a anunţat revenirea pe banca tehnică! Unde va antrena“Ne-am înţeles” Marius Şumudică şi-a anunţat revenirea pe banca tehnică! Unde va antrena