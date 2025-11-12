România a cucerit prima medalie la WTT Youth Contender Szombathely 2025 - Antena Sport

Bianca Mei-Roşu şi Robert Istrate - Facebook Federaţia Română de Tenis de Masă

Bianca Mei-Roşu şi Robert Istrate au câştigat, miercuri, medalia de bronz la U19 dublu mixt, la WTT Youth Contender Szombathely 2025.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Sportivii români s-au clasat pe locul al treilea al podiumului, după ce în penultimul act au cedat în faţa perechii Noah Vitel/Nina Guo Zheng (Franţa), scor 1-3 (11-8, 4-11, 9-11, 9-11).

Bianca Mei-Roşu şi Robert Istrate, medalie de bronz la WTT Youth Contender Szombathely 2025

De asemenea, dublul Mihai Nagy/Iarina Precup a avut un parcurs până printre primele opt perechi, iar cuplurile Robert Podar/Andreea Jifcu şi Flavius Rus/Vivien Tamaş s-au oprit după calificarea printre primele 16 perechi.

La U15 dublu mixt, două perechi tricolore au jucat până în primele opt. Cuplurile de sportivi Andrei Ţîbîrnă/Kariss Şerban şi Raul Creucu/Patricia Stoica au avansat de la rundă la rundă, iar în sferturile de finală au fost eliminate după dueluri echilibrate.

Cu două victorii obţinute, dublul Vladimir Filimon/Kriszta Ungvari s-a oprit după calificarea printre primele 16 perechi. În runda a doua a tabloului au cedat perechile David Toro/Maya Madar, Matei Niţă/Izabela Pastina, Antonia Bratu/Johan Von Der Ohe (Franţa) şi Albert Czigler/Ioana Ionescu, iar în prima rundă au fost eliminate perechile Darius Nicolae/Maryia Khalchytskaya (AIN), Alexandru Pop/Nadalia Ionaşcu, Diana Burlacu/Tommy Mayombo (Franţa) şi Mihai Iordan/Adela Bartova (Cehia).