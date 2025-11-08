Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Eliza Samara - Yubin Shin LIVE VIDEO (14:20). Românca luptă pentru semifinale la WTT Champions Frankfurt - Antena Sport

Home | Tenis de masă | Eliza Samara – Yubin Shin LIVE VIDEO (14:20). Românca luptă pentru semifinale la WTT Champions Frankfurt

Eliza Samara – Yubin Shin LIVE VIDEO (14:20). Românca luptă pentru semifinale la WTT Champions Frankfurt

Publicat: 8 noiembrie 2025, 13:14

Comentarii
Eliza Samara – Yubin Shin LIVE VIDEO (14:20). Românca luptă pentru semifinale la WTT Champions Frankfurt

Eliza Samara / Profimedia

Eliza Samara este singura jucătoare din România rămasă în competiţie la WTT Champions Frankfurt 2025. Sâmbătă, la prânz, ea va lupta pentru un loc în semifinale.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

De la ora 14:20, Eliza Samara o va întâlni pe Yubin Shin din Coreea de Sud, favorita numărul 5 a turneului din Germania.

Eliza Samara – Yubin Shin LIVE VIDEO (14:20)

Acest lucru nu o descurajează pe Eliza Samara, deoarece românca s-a impus în optimile de finală în faţa favoritei numărul 4 de la Frankfurt, Satsuki Odo, la capătul unui meci superb, câştigat de româncă cu 3-2 (7-11, 13-11, 9-11, 15-13, 11-3).

În ceea ce priveşte întâlnirile directe cu Yubin Shin, jucătoarea din Coreea de Sud conduce cu 4-1 întâlnirile directe, singura victorie a româncei fiind cea din India,a în martie 2023. Ultimul duel dintre cele două a avut loc anul acesta, la Cupa Mondială, când Shin s-a impus cu 4-0 la seturi.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina România Grupa H a preliminariilor pentru World Cup 2026?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Tradiţii şi obiceiuri de Sf. Mihail şi Gavril. Ce trebuie să evităm astăzi cu orice preţ
Observator
Tradiţii şi obiceiuri de Sf. Mihail şi Gavril. Ce trebuie să evităm astăzi cu orice preţ
Bijuteria care se construiește într-un mare oraș din România! E cel mai mare proiect de acest tip din țară și a costat peste 70 de milioane de euro
Fanatik.ro
Bijuteria care se construiește într-un mare oraș din România! E cel mai mare proiect de acest tip din țară și a costat peste 70 de milioane de euro
13:07
Pep Guardiola, mesaj ferm despre lupta la titlu din Premier League: “Arsenal joacă incredibil”
12:08
Mihai Stoica a numit cel mai inteligent fotbalist de la FCSB: “Ce să vezi? A început să le dea cu fotbalul în cap”
12:02
Englezii, nou anunţ despre revenirea lui Radu Drăguşin. Când ar putea bifa primele minute la Tottenham, după accidentare
11:43
FIFA a anunţat stadionul care va găzdui Finalissima! Unde va avea loc duelul Lamine Yamal – Lionel Messi
11:40
Dinamo – Csikszereda LIVE TEXT (17:30). “Câinii” lui Zeljko Kopic pot urca pe podium, cu o victorie. Echipele probabile
11:02
Valeriu Iftime, după prima înfrângere a Botoşaniului după 13 meciuri: “Am câștigat cumva, că ne-am bătut singuri”
Vezi toate știrile
1 VIDEOLando Norris va pleca din pole în cursa de sprint a Marelui Premiu al Braziliei (sâmbătă, 16:00, Antena 3 CNN şi AntenaPLAY) 2 Pe ce loc se află Universitatea Craiova, după victoria cu Rapid Viena! Clasamentul din Conference League după 3 etape 3 Dinamo, dată în judecată! Procesul pornit de la un nume de legendă al “câinilor roșii” 4 Mesajul direct al lui Mirel Rădoi pentru Ştefan Baiaram, după Rapid Viena – Craiova 0-1 5 “Război civil” în vestiarul lui Rayo. Andrei Rațiu, luat la întrebări după o ședință de urgență 6 Costel Gâlcă, vești proaste înaintea meciului cu FC Argeș: „Nu poate reveni”
Citește și
Cele mai citite
Ilie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a SteleiIlie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a Stelei
Anunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiriAnunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiri
“Trebuie arestat” Fanii englezi s-au năpustit asupra lui Istvan Kovacs după ce nu i-a dat penalty lui Liverpool!“Trebuie arestat” Fanii englezi s-au năpustit asupra lui Istvan Kovacs după ce nu i-a dat penalty lui Liverpool!
Alertă în Gruia! S-a cerut intrarea CFR-ului în insolvențăAlertă în Gruia! S-a cerut intrarea CFR-ului în insolvență