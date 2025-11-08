Eliza Samara - Yubin Shin LIVE VIDEO (14:20). Românca luptă pentru semifinale la WTT Champions Frankfurt - Antena Sport

Eliza Samara este singura jucătoare din România rămasă în competiţie la WTT Champions Frankfurt 2025. Sâmbătă, la prânz, ea va lupta pentru un loc în semifinale.
De la ora 14:20, Eliza Samara o va întâlni pe Yubin Shin din Coreea de Sud, favorita numărul 5 a turneului din Germania.
Eliza Samara – Yubin Shin LIVE VIDEO (14:20)
Acest lucru nu o descurajează pe Eliza Samara, deoarece românca s-a impus în optimile de finală în faţa favoritei numărul 4 de la Frankfurt, Satsuki Odo, la capătul unui meci superb, câştigat de româncă cu 3-2 (7-11, 13-11, 9-11, 15-13, 11-3).
În ceea ce priveşte întâlnirile directe cu Yubin Shin, jucătoarea din Coreea de Sud conduce cu 4-1 întâlnirile directe, singura victorie a româncei fiind cea din India,a în martie 2023. Ultimul duel dintre cele două a avut loc anul acesta, la Cupa Mondială, când Shin s-a impus cu 4-0 la seturi.
