Bernadette Szocs şi Andreea Dragoman, meci demonstrativ la BNR - Antena Sport

Bernadette Szocs şi Andreea Dragoman, medaliate cu argint la Campionatelor Europene de tenis de masa pe echipe de la Zadar, au participat, duminică dimineaţă, la un meci demonstrativ organizat în cadrul evenimentului de relansare a activităţilor sportive ale Asociaţiei Sportive a Salariaţilor din Banca Naţională a României (ASSBNR).

Cele două componente ale lotului feminin de tenis de masă al României au jucat câteva seturi la dublu alături de Cristian Dragomir şi Dorel Oneţiu, angajaţi ai BNR, care au câştigat recent medalia de aur la dublu masculin în cadrul Campionatelor Europene ale Băncilor Centrale.

La final, Szocs şi Dragoman s-au fotografiat cu angajaţii BNR, dar şi cu guvernatorul Mugur Isărescu prezent la eveniment.

Cristian Păunescu, consilierul guvernatorului BNR, a afirmat că prezenţa celor două campioane continuă tradiţia tenisului de masă la Baza Sportivă Arenele BNR unde a activat în trecut clubul Progresul.

“Acest eveniment este un eveniment deosebit, o nouă abordare a sportului în Banca Naţională a României, având în vedere că acum o lună am avut Campionatele Europene de tenis de masă ale Băncilor Centrale. Aici a fost sediul clubului Progresul, care a avut diverse finanţări, şi care a avut diferite denumiri precum Progresul Finanţe Bănci sau Progresul Banca de Stat a Republicii Populare Române. Acest club a avut secţii de performanţă valoroase, una dintre ele fiind cea de tenis de masă din care a făcut parte şi Angelica Rozeanu Adelstein. A fost o sportivă uriaşă care în perioada 1950-1955 a câştigat de cinci ori Campionatele Mondiale de tenis de masă. Aceste argumente ne-au făcut să ne gândim la meciul demonstrativ de astăzi la care participă multiplele campioane Bernadette Szocs şi Andreea Dragoman. Este o cinste pentru noi să le avem astăzi aici pentru a juca împreună cu medaliaţii noştri Cristian Dragomir şi Dorel Oneţiu”, a menţionat Păunescu.