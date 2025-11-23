Bernadette Szocs şi Andreea Dragoman, meci demonstrativ la BNR - Antena Sport

Închide meniul
Bernadette Szocs şi Andreea Dragoman, meci demonstrativ la BNR

Publicat: 23 noiembrie 2025, 14:10

Bernadette Szocs, în timpul unui meci - Profimedia Images

Bernadette Szocs şi Andreea Dragoman, medaliate cu argint la Campionatelor Europene de tenis de masa pe echipe de la Zadar, au participat, duminică dimineaţă, la un meci demonstrativ organizat în cadrul evenimentului de relansare a activităţilor sportive ale Asociaţiei Sportive a Salariaţilor din Banca Naţională a României (ASSBNR).

Cele două componente ale lotului feminin de tenis de masă al României au jucat câteva seturi la dublu alături de Cristian Dragomir şi Dorel Oneţiu, angajaţi ai BNR, care au câştigat recent medalia de aur la dublu masculin în cadrul Campionatelor Europene ale Băncilor Centrale.

La final, Szocs şi Dragoman s-au fotografiat cu angajaţii BNR, dar şi cu guvernatorul Mugur Isărescu prezent la eveniment.

Cristian Păunescu, consilierul guvernatorului BNR, a afirmat că prezenţa celor două campioane continuă tradiţia tenisului de masă la Baza Sportivă Arenele BNR unde a activat în trecut clubul Progresul.

“Acest eveniment este un eveniment deosebit, o nouă abordare a sportului în Banca Naţională a României, având în vedere că acum o lună am avut Campionatele Europene de tenis de masă ale Băncilor Centrale. Aici a fost sediul clubului Progresul, care a avut diverse finanţări, şi care a avut diferite denumiri precum Progresul Finanţe Bănci sau Progresul Banca de Stat a Republicii Populare Române. Acest club a avut secţii de performanţă valoroase, una dintre ele fiind cea de tenis de masă din care a făcut parte şi Angelica Rozeanu Adelstein. A fost o sportivă uriaşă care în perioada 1950-1955 a câştigat de cinci ori Campionatele Mondiale de tenis de masă. Aceste argumente ne-au făcut să ne gândim la meciul demonstrativ de astăzi la care participă multiplele campioane Bernadette Szocs şi Andreea Dragoman. Este o cinste pentru noi să le avem astăzi aici pentru a juca împreună cu medaliaţii noştri Cristian Dragomir şi Dorel Oneţiu”, a menţionat Păunescu.

Vicecampioana mondială de la Doha, Bernadette Szocs, s-a arătat onorată de participarea la evenimentul organizat de ASSBNR.

“A fost o onoare pentru mine să fiu invitată aici. Ne-am simţit extraordinar, a fost o zi frumoasă. Sper că toată lumea s-a simţit bine. Cei doi angajaţi ai BNR chiar joacă bine şi vorbesc sincer. Dânşii au jucat extraordinar, ne-a făcut plăcere să schimbăm câteva mingi. Le urez baftă în continuare în competiţiile la care participă. De asemenea, a fost o onoare şi o mare bucurie pentru mine să îl cunosc şi pe domnul guvernator, care a venit azi să ne vadă”, a spus ea.

Szocs le-a transmis succes componenţilor loturilor României care participă începând de astăzi la Campionatele Mondiale de juniori organizate la Cluj-Napoca.

“Îi susţin pe jucătorii români care evoluează la Campionatele Mondiale de juniori. Din păcate nu pot să fiu prezentă în tribună la Cluj pentru că voi pleca la Cupa Mondială mixtă în China. Dar eu am încredere în ei, inima mea este acolo cu ei. Eu spun să ia meciurile pas cu pas şi să nu se gândească la medalii. Să dea maximum la fiecare punct şi sper eu ca la final să câştige cât mai multe medalii”, a mai spus Bernadette Szocs.

