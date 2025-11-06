Eliza Samara - Satsuki Odo LIVE VIDEO (20:05, AntenaPLAY). Duel pentru sferturi, la WTT Champions Frankfurt - Antena Sport

Eliza Samara a rămas singura reprezentantă a României la WTT Champions Frankfurt, după ce Bernadette Szocs a fost eliminată încă din primul tur de Sofia Polcanova.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Veterana de 36 de ani se va duela pentru un loc în sferturile competiţiei cu premii totale de 500.000 de dolari cu Satsuki Odo, cap de serie 4. Partida se va disputa joi, de la ora 20:05, live în AntenaPLAY.

Eliza Samara – Satsuki Odo, duel pentru sferturi la WTT Champions Frankfurt

Aceasta va fi a doua întâlnire directă dintre cele două jucătoare. Nipona s-a impus în prima, în iunie 2024, cu 3-0, la WTT Contender Zagreb.

În primul tur de la Frankfurt, Samara a învins-o pe Minhyung Jee, cu un sec 3-0. De partea cealaltă, Satsuki Odo a trecut cu 3-2 de Zeng Jian.

Campionii de la Frankfurt vor fi recompensaţi cu 40.000 de dolari şi 1.000 de puncte, finaliştii vor primi 20.000 de dolari şi 700 de puncte, semifinaliştii vor încasa 11.750 de dolari şi 350 de puncte, iar sfertfinaliştii vor primi un cec de 8.500 de dolari şi 175 de puncte.