România luptă pentru medalii la Cupa Mondială Echipe Mixte 2025, LIVE în AntenaPLAY (30 noiembrie - 7 decembrie) - Antena Sport

România luptă pentru medalii la Cupa Mondială Echipe Mixte 2025, LIVE în AntenaPLAY (30 noiembrie - 7 decembrie)

România luptă pentru medalii la Cupa Mondială Echipe Mixte 2025, LIVE în AntenaPLAY (30 noiembrie – 7 decembrie)

România luptă pentru medalii la Cupa Mondială Echipe Mixte 2025, LIVE în AntenaPLAY (30 noiembrie – 7 decembrie)

Publicat: 20 noiembrie 2025, 13:38

România luptă pentru medalii la Cupa Mondială Echipe Mixte 2025, LIVE în AntenaPLAY (30 noiembrie – 7 decembrie)

Eliza Samara şi Bernadette Szocs - Profimedia Images

Cupa Mondială Echipe Mixte 2025 se va desfăşura în perioada 30 noiembrie – 7 decembrie. Competiţia cu un format inedit va avea loc la Chengdu şi va fi transmisă exclusiv în AntenaPLAY.

România se află printre cele 16 echipe prezente în China, la turneul pe echipe, şi se va lupta pentru supremaţie cu forţele tenisului de masă, precum China, Japonia sau Suedia.

România e prezentă la Cupa Mondială Echipe Mixte 2025

În 2024, la întrecerea din China, România a terminat pe locul 4, fiind învinsă în finala mică de Hong Kong, 2-8. Asta după ce ţara gazdă ne învinsese în semifinale, cu 8-1.

Bernadette Szocs, Eliza Samara, Andreea Dragoman, Adina Diaconu, Eduard Ionescu, Ovidiu Ionescu, Iulian Chiriţă şi Darius Movileanu sunt reprezentanţii României la Cupa Mondială Echipe Mixte 2025.

Cele 16 echipe prezente la Cupa Mondială Echipe Mixte 2025 sunt China, Japonia, Coreea de Sud, Taipei, India, Hong Kong, Franţa, Germania, Suedia, România, Croaţia, Egipt, Brazilia, Statele Unite, Chile şi Australia.

Sistem inedit de joc la Cupa Mondială Echipe Mixte 2025

Competiţia de la Chengdu se desfăşoară după un sistem inedit. Meciurile sunt de trei seturi, scorul putând fi 3-0 sau 2-1. Câştigătoara duelului este echipa care ajunge la opt seturi adjudecate. Fiecare component al echipelor poate disputa maximum două meciuri (simplu şi dublu).

Partidele încep cu duelul de dublu mixt şi continuă cu simplu feminin, simplu masculin, dublu feminin şi dublu masculin. Ordinea ultimelor două meciuri va fi aleasă de căpitanul echipei mai slab cotate.

