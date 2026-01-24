Americancele Madison Keys şi Jessica Pegula s-au calificat în optimi la Australian Open, unde vor fi adversare - Antena Sport

Sportiva americană Madison Keys, deţinătoarea titlului şi favorită 9, s-a calificat, sâmbătă, în optimi la Australian Open, primul Grand Slam al anului.
Keys a trecut de sportiva cehă Karolina Pliskova, scor 6-3, 6-3. Deşi americanca nu a fost întotdeauna sigură pe serviciile sale în primul set, ea nu a mai avut probleme în continuare.
Duel între americancele Madison Keys şi Jessica Pegula în optimile Australian Open
Jessica Pegula (favorită 6) a petrecut doar o oră şi şase minute pe teren pentru a o domina pe Oksana Selekhmeteva (6-3, 6-2), numărul 101 mondial.
Dar, atât pentru Keys, cât şi pentru Pegula, lucrurile ar urma să se complice în runda următoare, deoarece cele două sportive se vor înfrunta pentru un loc în sferturile de finală.
- Naomi Osaka, OUT de la Australian Open după meciul câştigat cu scandal cu Sorana Cîrstea! Anunţul japonezei
- Jannik Sinner a povestit clipele de coșmar prin care a trecut în meciul cu Spizzirri de la Australian Open
- Jannik Sinner, calificare la pas în optimile Australian Open. Peste cine va da în următorul tur
- “A făcut o greşeală capitală” Reacţia lui Ion Ţiriac după scandalul dintre Sorana Cîrstea şi Naomi Osaka!
- Mirra Andreeva a explicat cum a eliminat-o pe Ruse de la Australian Open. Performanța stabilită la Melbourne