Americancele Madison Keys şi Jessica Pegula s-au calificat în optimi la Australian Open, unde vor fi adversare - Antena Sport

Americancele Madison Keys şi Jessica Pegula s-au calificat în optimi la Australian Open, unde vor fi adversare

Americancele Madison Keys şi Jessica Pegula s-au calificat în optimi la Australian Open, unde vor fi adversare

Americancele Madison Keys şi Jessica Pegula s-au calificat în optimi la Australian Open, unde vor fi adversare

Bogdan Stănescu Publicat: 24 ianuarie 2026, 10:37

Americancele Madison Keys şi Jessica Pegula s-au calificat în optimi la Australian Open, unde vor fi adversare

Madison Keys, după un meci la Australian Open / Profimedia Images

Sportiva americană Madison Keys, deţinătoarea titlului şi favorită 9, s-a calificat, sâmbătă, în optimi la Australian Open, primul Grand Slam al anului.

Keys a trecut de sportiva cehă Karolina Pliskova, scor 6-3, 6-3. Deşi americanca nu a fost întotdeauna sigură pe serviciile sale în primul set, ea nu a mai avut probleme în continuare.

Duel între americancele Madison Keys şi Jessica Pegula în optimile Australian Open

Jessica Pegula (favorită 6) a petrecut doar o oră şi şase minute pe teren pentru a o domina pe Oksana Selekhmeteva (6-3, 6-2), numărul 101 mondial.

Dar, atât pentru Keys, cât şi pentru Pegula, lucrurile ar urma să se complice în runda următoare, deoarece cele două sportive se vor înfrunta pentru un loc în sferturile de finală.

