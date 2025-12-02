Andy Murray, dezvăluiri despre colaborarea cu Novak Djokovic: "La ora 23:00, mă uitam la videoclipuri cu meciurile lui" - Antena Sport

Închide meniul
Andy Murray, dezvăluiri despre colaborarea cu Novak Djokovic: “La ora 23:00, mă uitam la videoclipuri cu meciurile lui”

Dan Roșu Publicat: 2 decembrie 2025, 13:43

Novak Djokovic şi Andy Muray - Profimedia Images

Antrenor al lui Novak Djokovic în primele luni ale anului 2025, Andy Murray, a revenit, luni, într-un podcast asupra scurtei sale colaborări cu fostul său rival. Scoţianul se declară „mulţumit că a făcut acest lucru” şi intenţionează să antreneze din nou.

Colaborarea lor a durat doar şase luni, dar Andy Murray nu regretă că a încercat această experienţă. Antrenor al fostului său rival Novak Djokovic între noiembrie 2024 şi mai 2025, scoţianul a revenit luni asupra perioadei petrecute în echipa sârbului, într-un interviu acordat The Tennis Podcast. „Privind în urmă, sunt bucuros că am făcut asta”, a declarat triplul câştigător de Grand Slam.

„Eram complet dedicat. Plănuisem o vacanţă la schi înainte de a accepta postul şi i-am explicat acest lucru”, a detaliat el. „Dar eram acolo, la ora 23:00, uitându-mă la videoclipuri cu meciurile sale din Australia, montându-le pentru a i le trimite”, a completat el.

Sub îndrumarea lui Murray, Djokovic l-a învins pe Carlos Alcaraz în sferturile de finală ale Australian Open, înainte de a se accidenta la muşchii ischiogambieri în semifinală împotriva lui Alexander Zverev.

„Este păcat ce s-a întâmplat în Australia cu accidentarea lui, dar l-am văzut jucând un tenis excepţional în timpul acestui turneu”, a povestit britanicul. „După accidentare, lunile care au urmat au fost dificile pentru el, dar şi pentru echipă şi pentru noi toţi. Aşa că da, am fost dezamăgit. Probabil că nu am obţinut rezultatele pe care le speram pentru el”.

Datorită experienţei acumulate alături de deţinătorul recordului de titluri de Grand Slam (24), Murray s-a declarat deschis pentru un nou rol de antrenor: „Cred că este important ca un antrenor să insufle energie pozitivă. Este un aspect la care aş lucra dacă ar fi să antrenez din nou”.

