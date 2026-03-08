Jaqueline Cristian, învinsă de Aryna Sabalenka, la Indian Wells! "Am toată admiraţia pentru ea" - Antena Sport

Închide meniul
Jaqueline Cristian, învinsă de Aryna Sabalenka, la Indian Wells! “Am toată admiraţia pentru ea”

Dan Roșu Publicat: 8 martie 2026, 21:37

Jaqueline Cristian, în timpul unui meci - Profimedia Images

Jaqueline Cristian s-a oprit în turul 3 la Indian Wells. Cea mai bună jucătoare a României a fost învinsă de Aryna Sabalenka, în două seturi.

Cea mai bună jucătoare a lumii s-a impus cu 6-4, 6-1, după numai 72 de minute. Cea mai bună perioadă a lui Jaqueline a venit în primul set, când a reuşit şi singurul ei break şi a servit pentru 5-5. Ea şi-a pierdut însă imediat serviciul şi setul.

Setul secund a fost fără istoric. Sabalenka a reuşit două break-uri şi s-a impus cu 6-4, 6-1.

“Am toată admirația pentru Jaqueline. E o luptătoare admirabilă. Are lovituri frumoase. Eu m-am luptat, am rămas concentrată, trebuie să recunosc, am accelerat în setul doi.”, a spus Aryna după meci.

Pentru atingerea turului 3 de la Indian Wells, Jaqueline Cristian va încasa un premiu de 61.865 dolari şi 65 de puncte WTA.

