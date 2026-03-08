Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Declaraţia cu care Novak Djokovic a uimit pe toată lumea - Antena Sport

Home | Tenis | Declaraţia cu care Novak Djokovic a uimit pe toată lumea

Declaraţia cu care Novak Djokovic a uimit pe toată lumea

Dan Roșu Publicat: 8 martie 2026, 15:10

Comentarii
Declaraţia cu care Novak Djokovic a uimit pe toată lumea

Novak Djokovic, în timpul unui meci - Profimedia Images

Novak Djokovic a declarat că, chiar şi la 38 de ani, are încă obiective pe termen lung şi este dornic să-şi apere titlul olimpic de la Paris la Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Djokovic a descris victoria sa asupra lui Carlos Alcaraz, care i-a adus medalia de aur la Jocurile Olimpice de vară din 2024, ca fiind cel mai mare succes sportiv al carierei sale legendare, dar sârbul va avea 41 de ani când vor începe Jocurile Olimpice de la Los Angeles.

Novak Djokovic vrea aurul la Jocurile Olimpice din 2028

„Acesta este unul dintre obiectivele pe termen lung, să ajung la Jocurile Olimpice. Ar fi frumos”, a declarat el reporterilor după victoria din turul al doilea împotriva lui Kamil Majchrzak la Indian Wells, sâmbătă.

„Mai este mult până atunci. Cred că la vârsta mea şi în această etapă a carierei mele, fiecare an pare mai lung decât pentru cineva mai tânăr. Dar voi încerca să reuşesc, este cu siguranţă una dintre motivaţiile mele, aşa că voi încerca să fiu acolo”, a spus el.

Andy Murray este singurul tenisman care a reuşit să-şi apere cu succes medalia de aur olimpică la simplu. Djokovic, câştigătorul a 24 de turnee de Grand Slam, a câştigat medalia de bronz la Jocurile Olimpice de la Beijing din 2008.

Reclamă
Reclamă

Jucând în primul său meci de la impresionanta sa performanţă de la Australian Open, care a inclus o victorie palpitantă în cinci seturi în semifinală împotriva lui Jannik Sinner, Djokovici a avut nevoie de ceva timp pentru a-şi reveni, dar în cele din urmă s-a impus cu 4-6, 6-1, 6-2 în faţa lui Majchrzak.

„După cinci săptămâni fără meciuri oficiale, ştiam că primul meci după o pauză atât de lungă va fi puţin dificil, având în vedere condiţiile destul de provocatoare”, a spus el, referindu-se la rafalele de vânt din deşertul californian.

Următorul adversar al jucătorului sârb este americanul Aleksandar Kovacevic.

Activiştii acuză muşamalizarea cazului de la Uzunu. Câinii nu au fost mutaţi, "probele" ar fi fost incinerateActiviştii acuză muşamalizarea cazului de la Uzunu. Câinii nu au fost mutaţi, "probele" ar fi fost incinerate
Reclamă

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă Marele Premiu al Australiei, prima cursă din noul sezon de F1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Româncă de 21 de ani, dispărută fără urmă în Italia. Telefonul ei a fost găsit pe marginea drumului
Observator
Româncă de 21 de ani, dispărută fără urmă în Italia. Telefonul ei a fost găsit pe marginea drumului
Universitatea Craiova, favorită să facă eventul! Mihai Rotaru, lăudat: “Este un om de cuvânt!”
Fanatik.ro
Universitatea Craiova, favorită să facă eventul! Mihai Rotaru, lăudat: “Este un om de cuvânt!”
15:54
FotoCum a fost surprinsă Jordan Chiles în timp ce Ana Bărbosu efectua exerciţiul la sol. Duel uriaş în Statele Unite
15:14
Se anunță „infern” pentru Universitatea Craiova pe Giulești! Anunțul făcut de Rapid
15:00
Vestea “de titlu” pentru olteni anunţată chiar înainte de Rapid – Universitatea Craiova
14:59
Pep Guardiola, suspendat două etape după criza de nervi din Newcastle – Manchester City! Ce meciuri va rata
14:48
Cristiano Bergodi le-a pus gând rău granzilor din Liga 1, după 3-1 cu FCSB: „Urmează un turneu de 10 finale”
14:29
VIDEOAlexandru Maxim, al patrulea gol al sezonului în Turcia! Românul a marcat în meciul cu Karagumruk
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali i-a decis viitorul lui Mihai Stoica după ce Charalambous şi Pintilii au demisionat! 2 VIDEOGeorge Russell, câştigător în Marele Premiu al Australiei! “Dublă” pentru Mercedes în prima cursă a sezonului 3 “Din ei doi aş alege” Gigi Becali, sfătuit pe cine să pună antrenor la FCSB! 4 Suporterii FCSB i-au ironizat pe jucătorii lui Elias Charalambous! Ce au scandat la finalul primei reprize cu U Cluj 5 Michael Ballack, declaraţii cutremurătoare despre moartea fiului său: “Mă tulbură prea mult….” 6 BREAKING NEWSElias Charalambous şi-a dat demisia: “Este ultima mea zi la echipă!” Şi Pintilii a plecat
Citește și
Cele mai citite
CFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilorCFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilor
Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”
Fiul lui Ion Ţiriac s-a întors din Dubai, dar nu singur. Lângă cine a fost surprins în avionFiul lui Ion Ţiriac s-a întors din Dubai, dar nu singur. Lângă cine a fost surprins în avion
Condiţia pe care Adrian Ilie i-a pus-o lui Gigi Becali pentru a veni la FCSB: “Doar aşa îl ajut”Condiţia pe care Adrian Ilie i-a pus-o lui Gigi Becali pentru a veni la FCSB: “Doar aşa îl ajut”