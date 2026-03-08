Declaraţia cu care Novak Djokovic a uimit pe toată lumea - Antena Sport

Novak Djokovic a declarat că, chiar şi la 38 de ani, are încă obiective pe termen lung şi este dornic să-şi apere titlul olimpic de la Paris la Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028.
Djokovic a descris victoria sa asupra lui Carlos Alcaraz, care i-a adus medalia de aur la Jocurile Olimpice de vară din 2024, ca fiind cel mai mare succes sportiv al carierei sale legendare, dar sârbul va avea 41 de ani când vor începe Jocurile Olimpice de la Los Angeles.
Novak Djokovic vrea aurul la Jocurile Olimpice din 2028
„Acesta este unul dintre obiectivele pe termen lung, să ajung la Jocurile Olimpice. Ar fi frumos”, a declarat el reporterilor după victoria din turul al doilea împotriva lui Kamil Majchrzak la Indian Wells, sâmbătă.
„Mai este mult până atunci. Cred că la vârsta mea şi în această etapă a carierei mele, fiecare an pare mai lung decât pentru cineva mai tânăr. Dar voi încerca să reuşesc, este cu siguranţă una dintre motivaţiile mele, aşa că voi încerca să fiu acolo”, a spus el.
Andy Murray este singurul tenisman care a reuşit să-şi apere cu succes medalia de aur olimpică la simplu. Djokovic, câştigătorul a 24 de turnee de Grand Slam, a câştigat medalia de bronz la Jocurile Olimpice de la Beijing din 2008.
Jucând în primul său meci de la impresionanta sa performanţă de la Australian Open, care a inclus o victorie palpitantă în cinci seturi în semifinală împotriva lui Jannik Sinner, Djokovici a avut nevoie de ceva timp pentru a-şi reveni, dar în cele din urmă s-a impus cu 4-6, 6-1, 6-2 în faţa lui Majchrzak.
„După cinci săptămâni fără meciuri oficiale, ştiam că primul meci după o pauză atât de lungă va fi puţin dificil, având în vedere condiţiile destul de provocatoare”, a spus el, referindu-se la rafalele de vânt din deşertul californian.
Următorul adversar al jucătorului sârb este americanul Aleksandar Kovacevic.
- Aryna Sabalenka, mesaj savuros înaintea confruntării cu Jaqueline Cristian de la Indian Wells. Ce a spus despre logodnă
- Jaqueline Cristian s-a calificat în turul trei la Indian Wells. Duel „de foc” cu Aryna Sabalenka pentru optimi
- Sorana Cîrstea, calificare „en-fanfare” în turul trei la Indian Wells! Victorie contra numărului 20 mondial
- România şi-a aflat adversarele de la Billie Jean King Cup! Cu cine se vor înfrunta tricolorele
- Revine Serena Williams în tenis? Novak Djokovic: “Cred că da! Toată lumea îşi doreşte”