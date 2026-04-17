Novak Djokovic se retrage de la Madrid! Anunțul de ultimă oră făcut de sârb

Novak Djokovic a făcut vineri dimineața un anunț trist pentru fanii săi. Sârbul va rata până la urmă Masters-ul de la Madrid, deși turneul din Spania i-a confirmat prezența printr-un videoclip de promovare al turneului.
Revenirea lui Djokovic pe terenul de tenis va mai avea de așteptat, după ce Nole a anunțat pe rețelele sociale că este nevoit să se retragă de la Madrid pentru a-și putea continua recuperarea. Fostul lider mondial va rata astfel al treilea turneu extrem de important de pe calendarul ATP, după ce a mai absentat de la Miami și Monte Carlo.
Djokovic, OUT de la Masters-ul de la Madrid
“Madrid, din păcate nu voi putea să concurez la Madrid anul acesta. Îmi continui recuperarea pentru a mă întoarce curând. Ne vedem curând“, a transmis fostul lider mondial, ajuns acum pe locul 4 ATP.
Madrid, unfortunately I won’t be able to compete @MutuaMadridOpen this year. I’m continuing my recovery in order to be back soon. Hasta pronto!
— Novak Djokovic (@DjokerNole) April 17, 2026
Anunțul jucătorului de 38 de ani vine în contextul în care după ce turneul îi confirmase prezența, el a dat următoarea declarație: “Sper să concurez aici, depun eforturi în acest sens. Nu ştiu, nu sunt sigur“.
Absența lui Djokovic de la Caja Magica e o adevărată lovitură pentru turneul din capitala Spaniei, care mai mult ca sigur nu îi va avea la start nici pe Carlos Alcaraz și Jannik Sinner. Murcianul va spune probabil “pas” după ce a fost nevoit să se retragă de la Barcelona, astfel încât să fie apt pentru Roland Garros, în timp ce liderul mondial își dorește cel mai probabil să fie 100% pentru Masters-ul de la Roma.
- Novak Djokovic, emoţii înainte de Madrid! Sârbul ar putea rata turneul din cauza unei accidentări: “Depun eforturi”
- Nici Carlos Alcaraz, nici Jannik Sinner. Un puști de doar 19 ani e tenismenul cu cele mai multe victorii în 2026
- Carlos Alcaraz se retrage de la Barcelona: “E ciudat și dificil”. Locul 1 mondial rămâne la Jannik Sinner
- Jannik Sinner a revenit pe locul 1 în clasamentul ATP! Cum arată ierarhia masculină după Monte Carlo
- Jannik Sinner, campion la Monte Carlo! Italianul l-a învins pe Carlos Alcaraz și revine pe locul 1 ATP