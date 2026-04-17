Novak Djokovic se retrage de la Madrid! Anunțul de ultimă oră făcut de sârb

Novak Djokovic a făcut vineri dimineața un anunț trist pentru fanii săi. Sârbul va rata până la urmă Masters-ul de la Madrid, deși turneul din Spania i-a confirmat prezența printr-un videoclip de promovare al turneului.

Revenirea lui Djokovic pe terenul de tenis va mai avea de așteptat, după ce Nole a anunțat pe rețelele sociale că este nevoit să se retragă de la Madrid pentru a-și putea continua recuperarea. Fostul lider mondial va rata astfel al treilea turneu extrem de important de pe calendarul ATP, după ce a mai absentat de la Miami și Monte Carlo.

Djokovic, OUT de la Masters-ul de la Madrid

“Madrid, din păcate nu voi putea să concurez la Madrid anul acesta. Îmi continui recuperarea pentru a mă întoarce curând. Ne vedem curând“, a transmis fostul lider mondial, ajuns acum pe locul 4 ATP.

Madrid, unfortunately I won’t be able to compete @MutuaMadridOpen this year. I’m continuing my recovery in order to be back soon. Hasta pronto!

— Novak Djokovic (@DjokerNole) April 17, 2026

Anunțul jucătorului de 38 de ani vine în contextul în care după ce turneul îi confirmase prezența, el a dat următoarea declarație: “Sper să concurez aici, depun eforturi în acest sens. Nu ştiu, nu sunt sigur“.