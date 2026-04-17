Novak Djokovic se retrage de la Madrid! Anunțul de ultimă oră făcut de sârb

Andrei Nicolae Publicat: 17 aprilie 2026, 14:16

Novak Djokovic, în timpul unui meci / Getty Images

Novak Djokovic a făcut vineri dimineața un anunț trist pentru fanii săi. Sârbul va rata până la urmă Masters-ul de la Madrid, deși turneul din Spania i-a confirmat prezența printr-un videoclip de promovare al turneului.

Revenirea lui Djokovic pe terenul de tenis va mai avea de așteptat, după ce Nole a anunțat pe rețelele sociale că este nevoit să se retragă de la Madrid pentru a-și putea continua recuperarea. Fostul lider mondial va rata astfel al treilea turneu extrem de important de pe calendarul ATP, după ce a mai absentat de la Miami și Monte Carlo.

Djokovic, OUT de la Masters-ul de la Madrid

Madrid, din păcate nu voi putea să concurez la Madrid anul acesta. Îmi continui recuperarea pentru a mă întoarce curând. Ne vedem curând“, a transmis fostul lider mondial, ajuns acum pe locul 4 ATP.

Anunțul jucătorului de 38 de ani vine în contextul în care după ce turneul îi confirmase prezența, el a dat următoarea declarație: “Sper să concurez aici, depun eforturi în acest sens. Nu ştiu, nu sunt sigur“.

Absența lui Djokovic de la Caja Magica e o adevărată lovitură pentru turneul din capitala Spaniei, care mai mult ca sigur nu îi va avea la start nici pe Carlos Alcaraz și Jannik Sinner. Murcianul va spune probabil “pas” după ce a fost nevoit să se retragă de la Barcelona, astfel încât să fie apt pentru Roland Garros, în timp ce liderul mondial își dorește cel mai probabil să fie 100% pentru Masters-ul de la Roma.

