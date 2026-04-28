Pittsburgh Penguins “rămâne în viaţă”! Portarul lui Flyers şi-a trimis pucul în propria poartă la golul care a decis meciul

Pittsburgh Penguins nu s-a dat bătută în seria cu Philadelphia Flyers, din prima rundă a play-off-ului Cupei Stanley. Flyers au câştigat primele trei meciuri şi mai au nevoie de un singur succes pentru a se califica în runda a doua.
Marţi dimineaţă, cele două echipe s-au reîntâlnit în PPG Paints Arena din Pittsburgh, după ce Philadelphia a câştigat aici primele două meciuri din serie. În meciul 5, Penguins au câştigat cu 3-2 şi rămân în viaţă pentru cel puţin încă un meci.
Pittsburgh Penguins, o nouă victorie cu Philadelphia! Flyers conduc cu 3-2, după ce au câştigat primele 3 meciuri ale seriei
Modul în care Pittsburgh a obţinut victoria va rămâne mult timp în mintea fanilor, mai ales dacă Pens vor reuşi să întoarcă rezultatul în serie. Veteranul Kris Letang a şutat de la linia albastră care s-a dus pe lângă poartă, în mantinelă. Pucul a ricoşat direct în portarul Dan Vladar, care a trimis apoi în propria poartă. Pe foaia de joc, creditat cu gol este însă fundaşul de 39 de ani.
Aeastă fază a avut loc pe finalul reprizei secunde şi avea să decidă şi partida. Pittsburgh a deschis scorul în debutul partidei, după 2 minute şi 45 de secunde, prin Elmer Soderblom. Avantajul a fost majorat de Connot Dewar, în repriza secundă, dar Philadelphia a reacţionat rapid.
Mai întâi, Alex Bump a redus din diferenţă la doar 12 secunde distanţă de la golul de 2-0 al gazdelor. Travis Sanheim a restabilit egalitatea, cu mai puţin de cinci minute înainte de finalul reprizei secunde, dar meciul a fost decis în cele din urmă de pucul trimis în propria poartă de Dan Vladar. Meciul 6 dintre Penguins şi Flyers va avea loc la Philadelphia, joi dimineaţă, de la ora 02:30.
În celălalt meci disputat noaptea trecută, Vegas Golden Knights a restabilit egalitatea în seria cu Utah Mammoth, după ce s-a impus cu 5-4, după prelungiri. Scorul în acest moment în seria din Conferinţa de Vest este 2-2.
Până în acest moment, două echipe şi-au asigurat deja prezenţa în runda a doua a play-off-ului Cupei Stanley, după câte un sweep fiecare. Colorado Avalanche a trecut cu 4-0 de Los Angeles Kings, în timp ce Carolina Hurricanes, cu acelaşi scor, a trecut de Ottawa Senators.
