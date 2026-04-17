Novak Djokovic, emoţii înainte de Madrid! Sârbul ar putea rata turneul din cauza unei accidentări: “Depun eforturi”

Novak Djokovic se confruntă în continuare cu problemele legate de accidentare care l-au făcut să rateze recentele turnee de la Miami şi Monte Carlo şi afirmă că s-ar putea să nu fie pregătit pentru Madrid Open de săptămâna viitoare, una dintre ultimele etape înainte de turneul de Grand Slam de la Roland Garros, relatează Reuters.

Sârbul în vârstă de 38 de ani a pierdut în faţa lui Carlos Alcaraz în finala Australian Open din februarie şi a fost învins de Jack Draper în turul patru de la Indian Wells luna trecută, înainte de a se retrage din Miami Open din cauza unei accidentări la umărul drept.

Novak Djokovic poate rata turneul de la Madrid

Campionul cu 24 de titluri de Grand Slam a ratat apoi turneul Masters de la Monte Carlo de săptămâna trecută, înainte de a ajunge în Spania pentru a începe pregătirile pentru Madrid Open, care se va desfăşura în perioada 22 aprilie – 3 mai.

Cu toate acestea, participarea sa la turneu, pe care l-a câştigat de trei ori, rămâne sub semnul întrebării.

🚨 Luka Dončić is here with Novak Djokovic to support Real Madrid Basketball 🏀 pic.twitter.com/ilmYZ1W4Dt

— Madrid Zone (@theMadridZone) April 16, 2026