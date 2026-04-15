Nici Carlos Alcaraz, nici Jannik Sinner. Un puști de doar 19 ani e tenismenul cu cele mai multe victorii în 2026

Carlos Alcaraz și Jannik Sinner sunt de departe cei mai buni tenismeni la momentul actual, însă cei doi jucători nu sunt în vârful fiecărei ierarhii din prezent din “sportul alb”. Spre exemplu, în clasamentul jucătorilor cu cele mai multe victorii se află Rafael Jodar, un tânăr spaniol de doar 19 ani care a ajuns recent la 25 de succese.
Tenisul este în prezent dominat de Alcaraz și Sinner, însă un nume care ar putea avea ceva de spus pe viitor este Rafael Jodar. În vârstă de doar 19 ani, spaniolul a preluat recent conducerea într-un clasament destul de relevant în care primii doi clasați în ierarhia ATP sunt sub el.
Rafael Jodar, omul cu mai multe victorii decât Alcaraz și Sinner. Detaliul ce merită menționat
După ce l-a învins pe argentinianul Camilo Ugo Carabelli în faza optimilor, Jodar a ajuns la 25 de victorii în acest an, devansându-l pe Jannik Sinner, care momentan nu poate reveni pe prima poziție, deoarece nu participă la vreun turneu în această săptămână.
Ibericul al cărui idol este Rafael Nadal și-a făcut apariția pentru prima dată într-un turneu ATP la Next Gen Finals 2025, unde a fost eliminat din faza grupelor. Aceea a fost și ultima competiție la care Jodar a jucat în anul precedent, după care a început să adune victoriile în 2026.
Un nouveau Rafa fait sensation en Espagne 👀🇪🇸
Rafael Jodar écarte Camilo Ugo Carabelli (6-3, 6-3) pour atteindre les quarts de finale à Barcelone.
L’Espagnol de 19 ans enchaîne une 7E VICTOIRE CONSÉCUTIVE après son titre à Marrakech et fait son entrée dans le TOP 50. 💎 pic.twitter.com/5E5PRMK6hh
— Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) April 15, 2026
Rând pe rând, tenismenul clasat în prezent pe locul 55 ATP a adunat succese atât la turnee de tip Challenger, cât și la cele din circuitul ATP, cum ar fi Australian Open, Dallas, Delray Beach, Acapulco, Miami, Marrakech și cel mai recent la Barcelona.
Merită menționat că Sinner a participat doar la turnee de calibru ATP și a adunat 24 de victorii, iar Alcaraz la fel, având 21. Strict la nivel ATP, Jodar are 10 victorii, motiv pentru care comparația cu cei doi granzi trebuie bine definită.
Odată cu accederea în sferturi la Barcelona, Jodar a ajuns în ierarhia live ATP pe locul 47, astfel că are o șansă să rămână în Top 50 după această săptămână.
