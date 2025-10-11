Finală în „familie” la Shanghai! O nouă surpriză în China după eliminarea lui Novak Djokovic - Antena Sport

Francezul Arthur Rinderknech a produs a doua surpriză din faza semifinalelor turneului ATP Masters 1000 de la Shanghai. Clasat pe locul 54 în ierarhia mondială, acesta l-a eliminat în penultimul act al competiției pe Daniil Medvedev, cap de serie numărul 16 în China.
După ce a pierdut primul set în fața rusului, Rinderknech a revenit extraordinar în meci și s-a impus în cele din urmă în setul decisiv, după o luptă de peste două ore și jumătate.
Arthur Rinderknech l-a eliminat pe Daniil Medvedev la Shanghai
Arthur Rinderknech este cel de-al doilea finalist al turneului ATP Masters 1000 de la Shanghai. Francezul în vârstă de 30 de ani a trecut în penultimul act al competiției de Daniil Medvedev.
Locul 54 mondial a obținut o victorie în trei seturi, scor 4-6, 6-2, 6-4, la capătul unui meci ce a durat două ore și 31 de minute. În actul decisiv, unicul break reușit de Rinderknech a fost și cel care i-a adus calificarea în finală.
Finală contra lui Valentin Vacherot la Shanghai
Arthur Rinderknech a avut parte de o săptămână memorabilă la Mastersul de la Shanghai, acolo unde va câștiga pentru câștigarea trofeului chiar contra vărului său.
Valentin Vacherot a reușit victoria carierei sâmbătă și l-a eliminat pe uriașul Novak Djokovic în semifinale, urmând să dea peste vărul său în jocul programat duminică, de la ora 11:30.
Monegascul a rămas în tribune pentru a-l vedea pe Rinderknech la treabă, iar la final, acesta a coborât pentru a-l îmbrățișa, momentul fiind unul uriaș și pentru cariera francezului. Cei doi au oferit imaginea săptămânii la Shanghai.
Valentin Vacherot hugs his cousin Arthur Rinderknech after he beat Medvedev to reach the Shanghai final.
Right after the biggest win of his life, he stayed to watch Arthur achieve the biggest moment of his own life.
Cousins ready to face each other in their first Masters 1000… pic.twitter.com/ZEfYleUVcV
— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) October 11, 2025
