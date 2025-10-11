Finală în „familie” la Shanghai! O nouă surpriză în China după eliminarea lui Novak Djokovic - Antena Sport

Închide meniul
Finală în „familie" la Shanghai! O nouă surpriză în China după eliminarea lui Novak Djokovic

Home | Tenis | Finală în „familie” la Shanghai! O nouă surpriză în China după eliminarea lui Novak Djokovic

Finală în „familie” la Shanghai! O nouă surpriză în China după eliminarea lui Novak Djokovic

Daniel Işvanca Publicat: 11 octombrie 2025, 17:10

Finală în familie” la Shanghai! O nouă surpriză în China după eliminarea lui Novak Djokovic

Moment emoționant la Mastersul de la Shanghai / X @thetennisletter

Francezul Arthur Rinderknech a produs a doua surpriză din faza semifinalelor turneului ATP Masters 1000 de la Shanghai. Clasat pe locul 54 în ierarhia mondială, acesta l-a eliminat în penultimul act al competiției pe Daniil Medvedev, cap de serie numărul 16 în China.

După ce a pierdut primul set în fața rusului, Rinderknech a revenit extraordinar în meci și s-a impus în cele din urmă în setul decisiv, după o luptă de peste două ore și jumătate.

Arthur Rinderknech l-a eliminat pe Daniil Medvedev la Shanghai

Arthur Rinderknech este cel de-al doilea finalist al turneului ATP Masters 1000 de la Shanghai. Francezul în vârstă de 30 de ani a trecut în penultimul act al competiției de Daniil Medvedev.

Locul 54 mondial a obținut o victorie în trei seturi, scor 4-6, 6-2, 6-4, la capătul unui meci ce a durat două ore și 31 de minute. În actul decisiv, unicul break reușit de Rinderknech a fost și cel care i-a adus calificarea în finală.

Finală contra lui Valentin Vacherot la Shanghai

Arthur Rinderknech a avut parte de o săptămână memorabilă la Mastersul de la Shanghai, acolo unde va câștiga pentru câștigarea trofeului chiar contra vărului său.

Valentin Vacherot a reușit victoria carierei sâmbătă și l-a eliminat pe uriașul Novak Djokovic în semifinale, urmând să dea peste vărul său în jocul programat duminică, de la ora 11:30.

Monegascul a rămas în tribune pentru a-l vedea pe Rinderknech la treabă, iar la final, acesta a coborât pentru a-l îmbrățișa, momentul fiind unul uriaș și pentru cariera francezului. Cei doi au oferit imaginea săptămânii la Shanghai.

În ce condiţii ar putea fi posibil un blackout în România. Ministrul Energiei explică scenariile
1 Adrian Șut, convocat de urgență la națională pentru meciul cu Austria. Pe cine a înlocuit 2 EXCLUSIVMircea Lucescu a decis! Cine va apăra poarta României în meciul crucial cu Austria 3 Zlatan Ibrahimovic şi-a amintit de Chivu: "Îi urez baftă, dar sper să nu câștige!" Cum îl laudă pe român 4 Decizia luată de MApN după ce Gigi Becali a anunţat că vrea să cumpere marca Steaua 5 EXCLUSIVMircea Lucescu l-a lăudat pe Ianis Hagi după victoria cu Moldova: „Preia rolul lui Stanciu". Ce a spus despre meciul cu Austria 6 Ilie Dumitrescu a făcut un „pariu" surprinzător după ce România a învins Moldova: „El va fi titular cu Austria"
