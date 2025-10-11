Finală în „familie” la Shanghai! O nouă surpriză în China după eliminarea lui Novak Djokovic - Antena Sport

Moment emoționant la Mastersul de la Shanghai / X @thetennisletter

Francezul Arthur Rinderknech a produs a doua surpriză din faza semifinalelor turneului ATP Masters 1000 de la Shanghai. Clasat pe locul 54 în ierarhia mondială, acesta l-a eliminat în penultimul act al competiției pe Daniil Medvedev, cap de serie numărul 16 în China.

După ce a pierdut primul set în fața rusului, Rinderknech a revenit extraordinar în meci și s-a impus în cele din urmă în setul decisiv, după o luptă de peste două ore și jumătate.

Arthur Rinderknech l-a eliminat pe Daniil Medvedev la Shanghai

Arthur Rinderknech este cel de-al doilea finalist al turneului ATP Masters 1000 de la Shanghai. Francezul în vârstă de 30 de ani a trecut în penultimul act al competiției de Daniil Medvedev.

Locul 54 mondial a obținut o victorie în trei seturi, scor 4-6, 6-2, 6-4, la capătul unui meci ce a durat două ore și 31 de minute. În actul decisiv, unicul break reușit de Rinderknech a fost și cel care i-a adus calificarea în finală.

Finală contra lui Valentin Vacherot la Shanghai

Arthur Rinderknech a avut parte de o săptămână memorabilă la Mastersul de la Shanghai, acolo unde va câștiga pentru câștigarea trofeului chiar contra vărului său.