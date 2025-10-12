Fabulos! Locul 204 ATP a câștigat Masters-ul de la Shanghai și a scris istorie. Câți bani și-a trecut în cont - Antena Sport

Valentin Vacherot, ocupantul locului 204 în ierarhia ATP, a cucerit într-un mod fantastic turneul de Masters de la Shanghai, după ce l-a învins în marea finală pe vărul său, Arthur Rinderknech. Monegascul care a venit din calificări la competiția de 1000 de puncte și-a asigurat un salt imens în ierarhia ATP, dar și un “cec” uriaș de bani.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Vacherot s-a impus în finala din China în fața lui Rinderknech în trei seturi, la capătul a 2 ore și 11 minute de joc. Sportivul de 26 de ani a cedat primul set, dar a revenit și și-a învins propria rudă, descătușându-se după punctul final.

Ce loc va ocupa în clasament Vacherot + Câți bani a câștigat

Povestea lui Vacherot este una fantastică, ținând cont că până la startul Masters-ului de la Shanghai nu era cunoscut de cei mai mulți fani ai tenisului. Venit din calificări, monegascul a făcut pași mărunți spre finală și a ajuns să îi elimine inclusiv pe Holger Rune și Novak Djokovic în drumul spre ultimul act.

Wow. Wow. Wow.

World number #204 Valentin Vacherot is the lowest ranked player to EVER win an ATP Masters 1000.

He defeats his cousin Arthur Rinderknech 4-6, 6-3, 6-3 to win the title in Shanghai.

Gonna be a top 40 player tomorrow.

Unreal. pic.twitter.com/bXhOO1TVOj

— José Morgado (@josemorgado) October 12, 2025

În bătălia pentru trofeu, Vacherot l-a învins pe Rinderknech cu scorul de 4-6, 6-3, 6-3 și va avea un salt imens în clasamentul ATP. De pe locul 204 ATP, jucătorul de 26 de ani va urca până pe locul 40.