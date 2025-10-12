Fabulos! Locul 204 ATP a câștigat Masters-ul de la Shanghai și a scris istorie. Câți bani și-a trecut în cont - Antena Sport

Valentin Vacherot, ocupantul locului 204 în ierarhia ATP, a cucerit într-un mod fantastic turneul de Masters de la Shanghai, după ce l-a învins în marea finală pe vărul său, Arthur Rinderknech. Monegascul care a venit din calificări la competiția de 1000 de puncte și-a asigurat un salt imens în ierarhia ATP, dar și un “cec” uriaș de bani.
Vacherot s-a impus în finala din China în fața lui Rinderknech în trei seturi, la capătul a 2 ore și 11 minute de joc. Sportivul de 26 de ani a cedat primul set, dar a revenit și și-a învins propria rudă, descătușându-se după punctul final.
Ce loc va ocupa în clasament Vacherot + Câți bani a câștigat
Povestea lui Vacherot este una fantastică, ținând cont că până la startul Masters-ului de la Shanghai nu era cunoscut de cei mai mulți fani ai tenisului. Venit din calificări, monegascul a făcut pași mărunți spre finală și a ajuns să îi elimine inclusiv pe Holger Rune și Novak Djokovic în drumul spre ultimul act.
Wow. Wow. Wow.
World number #204 Valentin Vacherot is the lowest ranked player to EVER win an ATP Masters 1000.
He defeats his cousin Arthur Rinderknech 4-6, 6-3, 6-3 to win the title in Shanghai.
Gonna be a top 40 player tomorrow.
Unreal. pic.twitter.com/bXhOO1TVOj
— José Morgado (@josemorgado) October 12, 2025
În bătălia pentru trofeu, Vacherot l-a învins pe Rinderknech cu scorul de 4-6, 6-3, 6-3 și va avea un salt imens în clasamentul ATP. De pe locul 204 ATP, jucătorul de 26 de ani va urca până pe locul 40.
În plus, Vacherot și-a asigurat un cec de 1.124.380 de dolari după cucerirea titlului de la Shanghai. Pentru context, tenismenul din Principat câștigase până înainte de competiția din China un total de 594.077 de dolari. Practic, în doar două săptămâni, Vacherot a câștigat dublu față de cât reușise în toată cariera sa.
Valentin Vacherot’s total prize money for his career before Shanghai:
$594,077.
His prize money for winning Shanghai:
$1,124,380.
He basically doubled it in the span of 2 weeks.
Life-changing. 🥹 pic.twitter.com/SR7qXbN7wr
— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) October 12, 2025
Sportivul din Monaco a atins și alte borne odată cu titlul de la Masters-ul chinezesc. Vacherot a devenit primul sportiv din Principat care a câștigat un titlu ATP la simplu, a devenit cel mai slab clasat jucător care a câștigat un Masters și s-a alăturat unei liste de trei sportivi care au câștigat o astfel de competiție venind din calificări.
204 – Since the format’s introduction in 1990, Valentin Vacherot (#204) is now the lowest-ranked player to win an ATP Masters 1000 event, surpassing Borna Coric (#152) in Cincinnati in 2022. Wow!#RolexShanghaiMasters | @SH_RolexMasters @atptour @ATPMediaInfo pic.twitter.com/1TkhCJNkyz
— OptaAce (@OptaAce) October 12, 2025
- Finală în „familie” la Shanghai! O nouă surpriză în China după eliminarea lui Novak Djokovic
- Memorabil! Rugămintea lui Valentin Vacherot către Novak Djokovic, după calificarea în finala de la Shanghai
- Novak Djokovic, eliminat în semifinalele de la Shanghai de locul 204 ATP! Săptămână de vis pentru Vacherot
- Novak Djokovic s-a calificat în semifinale la Shanghai! Sârbul a stabilit un nou record incredibil
- Preparatorul fizic implicat în scandalul de dopaj al lui Jannik Sinner, gata să revină. Decizia controversată luată de ITIA