Carlos Alcaraz a zburat peste 90.000 de km în 2025! Spaniolul va lupta pentru un premiu uriaş în Arabia Saudită - Antena Sport

Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz, liderul clasamentului ATP, a zburat peste 90.000 de kilometri anul acesta pentru a participa la turnee şi meciuri demonstrative, precum cel care l-a dus marţi în Arabia Saudită, a 11-a ţară în care va juca în acest sezon, scrie EFE.

Alcaraz, 22 de ani, va concura în turneul Six Kings Slam de la Riad. Acest eveniment, fără puncte în joc, va acorda câte 1,5 milioane de dolari fiecăruia dintre cei şase participanţi doar pentru prezenţă şi are un fond de premii de 4,5 milioane pentru campion, care va pleca acasă cu 6 milioane de dolari în total.

Carlos Alcaraz a zburat peste 90.000 de km în 2025

Ibericul antrenat de Juan Carlos Ferrero şi Samuel Lopez va intra direct în semifinale, joi, împotriva câştigătorului duelului dintre germanul Alexander Zverev şi americanul Taylor Fritz.

Alcaraz, câştigător a opt titluri în 2025, a ajuns în zece finale din luna ianuarie şi, prin urmare, a acumulat 74 de meciuri de simplu – 67 de victorii şi 7 înfrângeri – şi încă două meciuri de dublu – ambele câştigate. Acest lucru vine în ciuda faptului că a trebuit să ia o pauză după disconfortul suferit în urma meciurilor de la Barcelona şi Tokyo, precum şi după odihna car a urmat finalei de la Wimbledon. Acest lucru l-a forţat să rateze turneele ATP Masters 1.000 de la Madrid, Toronto şi Shanghai, precum şi să se retragă din meciul Spania – Danemarca de la Marbella, din Cupa Davis.

Nativul din Murcia este mai mult decât obişnuit să călătorească în jurul lumii cu avionul, iar în 2025 a călătorit pe patru continente, cel mai lung zbor fiind spre Australia, de aproximativ 18.000 de kilometri. De asemenea, a călătorit în Statele Unite de două ori până în prezent, o dată în Qatar, o dată la Tokyo şi acum în Arabia Saudită. În Europa, Alcaraz a jucat în Olanda, Monaco, Italia, Franţa şi Marea Britanie, iar în Spania, doar la Barcelona.