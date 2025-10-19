Jannik Sinner, campion la Six Kings Slam. Premiu de șase milioane de dolari și o rachetă de aur - Antena Sport

Închide meniul
Jannik Sinner, campion la Six Kings Slam. Premiu de șase milioane de dolari și o rachetă de aur

Home | Tenis | ATP

Jannik Sinner, campion la Six Kings Slam. Premiu de șase milioane de dolari și o rachetă de aur

Publicat: 19 octombrie 2025, 9:10

Comentarii
Jannik Sinner, campion la Six Kings Slam. Premiu de șase milioane de dolari și o rachetă de aur

Jannik Sinner a câștigat Six Kings Slam/ Profimedia

La fel ca în 2024, Jannik Sinner a câştigat turneul demonstrativ Six Kings Slam, foarte profitabil, învingându-l în finală, sâmbătă, pe Carlos Alcaraz (6-2, 6-4).  

Italianul a obţinut premiul de şase milioane de dolari şi o rachetă de tenis din aur. 

Jannik Sinner a câștigat demonstrativul Six Kings Slam 

Jucătorul italian în vârstă de 24 de ani, s-a impus şi la prima ediţie a turneului din Arabia Saudită, iar racheta primită se afla într-un cufăr din aur. 

„Aş minţi dacă aş spune că nu are nicio motivaţie legată de bani”, a declarat, joi, numărul 2 mondial în cadrul unei conferinţe de presă. „Ştim cu toţii ce este în joc. Dar vrem şi să popularizăm acest sport aici. De aceea venim aici.” 

Anul trecut, Rafael Nadal a participat la prima ediţie şi a primit o rachetă de tenis din aur, în condiţiile în care urma să se retragă din activitate câteva săptămâni mai târziu. 

