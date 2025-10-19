Jannik Sinner, campion la Six Kings Slam. Premiu de șase milioane de dolari și o rachetă de aur - Antena Sport

La fel ca în 2024, Jannik Sinner a câştigat turneul demonstrativ Six Kings Slam, foarte profitabil, învingându-l în finală, sâmbătă, pe Carlos Alcaraz (6-2, 6-4).

Italianul a obţinut premiul de şase milioane de dolari şi o rachetă de tenis din aur.

Jucătorul italian în vârstă de 24 de ani, s-a impus şi la prima ediţie a turneului din Arabia Saudită, iar racheta primită se afla într-un cufăr din aur.

Jannik Sinner gets awarded The Golden Racket after his win against Carlos Alcaraz 🎾 pic.twitter.com/WKEzaPgLwW

— Netflix Sports (@netflixsports) October 18, 2025

„Aş minţi dacă aş spune că nu are nicio motivaţie legată de bani”, a declarat, joi, numărul 2 mondial în cadrul unei conferinţe de presă. „Ştim cu toţii ce este în joc. Dar vrem şi să popularizăm acest sport aici. De aceea venim aici.”