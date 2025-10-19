Jannik Sinner, campion la Six Kings Slam. Premiu de șase milioane de dolari și o rachetă de aur - Antena Sport

La fel ca în 2024, Jannik Sinner a câştigat turneul demonstrativ Six Kings Slam, foarte profitabil, învingându-l în finală, sâmbătă, pe Carlos Alcaraz (6-2, 6-4).
Italianul a obţinut premiul de şase milioane de dolari şi o rachetă de tenis din aur.
Jannik Sinner a câștigat demonstrativul Six Kings Slam
Jucătorul italian în vârstă de 24 de ani, s-a impus şi la prima ediţie a turneului din Arabia Saudită, iar racheta primită se afla într-un cufăr din aur.
Jannik Sinner gets awarded The Golden Racket after his win against Carlos Alcaraz 🎾 pic.twitter.com/WKEzaPgLwW
— Netflix Sports (@netflixsports) October 18, 2025
„Aş minţi dacă aş spune că nu are nicio motivaţie legată de bani”, a declarat, joi, numărul 2 mondial în cadrul unei conferinţe de presă. „Ştim cu toţii ce este în joc. Dar vrem şi să popularizăm acest sport aici. De aceea venim aici.”
Anul trecut, Rafael Nadal a participat la prima ediţie şi a primit o rachetă de tenis din aur, în condiţiile în care urma să se retragă din activitate câteva săptămâni mai târziu.
- Carlos Alcaraz a zburat peste 90.000 de km în 2025! Spaniolul va lupta pentru un premiu uriaş în Arabia Saudită
- Fabulos! Locul 204 ATP a câștigat Masters-ul de la Shanghai și a scris istorie. Câți bani și-a trecut în cont
- Finală în „familie” la Shanghai! O nouă surpriză în China după eliminarea lui Novak Djokovic
- Memorabil! Rugămintea lui Valentin Vacherot către Novak Djokovic, după calificarea în finala de la Shanghai
- Novak Djokovic, eliminat în semifinalele de la Shanghai de locul 204 ATP! Săptămână de vis pentru Vacherot