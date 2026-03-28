„O țară prietenoasă. Mâncarea e foarte bună”. Roberto Bautista Agut, pregătit de turneul de la București

Robert Bautista Agut (37 de ani, 89 ATP) a revenit în România pentru a participa la Țiriac Open, turneul de 250 de puncte ATP, care se desfășoară în perioada 30 martie – 5 aprilie în București. Gabriel Diallo (24 de ani, 37 ATP), este principalul favorit al turneului.

Robert Bautista Agut a participat și anul trecut la turneul deținut de Ion Țiriac. Spaniolul a fost eliminat în optimi de Francesco Comesana, în trei seturi.

Roberto Bautista Agut, pregătit de turneul de la București

Roberto Bautista Agut a declarat că a revenit cu drag în România, unde se simte excelent și se bucură de mâncarea tradițională. Fostul număr 9 ATP speră ca în acest an să aibă rezultate mai bune la Țiriac Open.

„Mă simt bine, am încercat să vin mai devreme ca să mă obișnuiesc cu condițiile, e primul turneu pe zgură. Sunt motivat să încep sezonul de zgură bine. Pare că va fi o săptămâna dificilă, se așteaptă să plouă, va fi frig. Nu arată bine începutul de săptămână, dar încerc să rămân calm, să sperăm ca vom avea o săptămâna bună de tenis.

(N.r. Ce așteptări ai?) Mereu iau lucrurile pas cu pas, vreau să mă antrenez bine pe zgură, am venit încă de joi. Voi încerca să mă antrenez bine, să fiu pregătit. Să sperăm că va fi mai bine decât anul, voi fi foarte motivat. Anul trecut am avut două meciuri bune, să sperăm că va fi mai bine anul acesta.