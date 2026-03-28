„O țară prietenoasă. Mâncarea e foarte bună”. Roberto Bautista Agut, pregătit de turneul de la București

Robert Bautista Agut (37 de ani, 89 ATP) a revenit în România pentru a participa la Țiriac Open, turneul de 250 de puncte ATP, care se desfășoară în perioada 30 martie – 5 aprilie în București. Gabriel Diallo (24 de ani, 37 ATP), este principalul favorit al turneului.
Robert Bautista Agut a participat și anul trecut la turneul deținut de Ion Țiriac. Spaniolul a fost eliminat în optimi de Francesco Comesana, în trei seturi.
Roberto Bautista Agut, pregătit de turneul de la București
Roberto Bautista Agut a declarat că a revenit cu drag în România, unde se simte excelent și se bucură de mâncarea tradițională. Fostul număr 9 ATP speră ca în acest an să aibă rezultate mai bune la Țiriac Open.
„Mă simt bine, am încercat să vin mai devreme ca să mă obișnuiesc cu condițiile, e primul turneu pe zgură. Sunt motivat să încep sezonul de zgură bine. Pare că va fi o săptămâna dificilă, se așteaptă să plouă, va fi frig. Nu arată bine începutul de săptămână, dar încerc să rămân calm, să sperăm ca vom avea o săptămâna bună de tenis.
(N.r. Ce așteptări ai?) Mereu iau lucrurile pas cu pas, vreau să mă antrenez bine pe zgură, am venit încă de joi. Voi încerca să mă antrenez bine, să fiu pregătit. Să sperăm că va fi mai bine decât anul, voi fi foarte motivat. Anul trecut am avut două meciuri bune, să sperăm că va fi mai bine anul acesta.
(Ce-ți place în România cel mai mult?) Am mulți prieteni români în Spania, e o țară prietenoasă cu noi. Turneul e construit cu multă dragoste, muncă, ne așteptăm să avem o perioadă bună în București. (N.r. Ai încercat mâncarea românească?) Îmi plac supele, restaurantele sunt foarte bune pentru jucători, mâncarea foarte bună, ne bucurăm de săptămâna pe care o avem aici”, a declarat Roberto Bautista Agut.
Alexander Schevcenko, prezent și el la Țiriac Open
Alexander Schevcenko, clasat pe locul 87 ATP, abia așteaptă să bifeze primul meci la Țiriac Open. Jucătorul din Kazahstan a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Ion Țiriac, pentru modul în care organizat turneul.
„Cred că e un turneu grozav, e a doua oară pentru mine aici. Vremea nu e grozavă, dar să sperăm că se va îmbunătăți. Bucureștiul e un oraș minunat și turneul e foarte bine organizat. Nu am apucat să vizitez nimic, cu vremea aceasta e destul de dificil. Dar voi încerca.
Sper să ajung cât mai departe posibil în turneu. Am jucat bine, dar e mereu dificilă tranziția pe terenuri de zgură, să vedem cum va fi, iau meci cu meci. E extraordinar faptul că domnul Țiriac a organizat turneul aici, are grijă de jucători, e plăcut să avem legende în jur. Mă bucur să fiu aici.
(N.r. La ce te gândești prima dată când spui România) Să fiu sincer, nu prea știu. Dar spuneți-mi voi. (N.r. Mâncarea locală) Atunci voi încerca mâncarea românească”, a declarat Alexander Schevcenko.
- Jannik Sinner, în finala de la Miami după victoria cu Alexander Zverev. Cu cine se va duela pentru trofeu
- Stefanos Tsitsipas, scandal uriaş după ce a fost umilit la Miami! Grecul s-a certat cu arbitrul: “Să îţi fie ruşine”
- Șocul zilei la ATP Miami! Carlos Alcaraz, eliminat în turul al treilea
- Elina Svitolina a produs surpriza şi eliminat-o pe Iga Swiatek! Cum arată semifinalele de la Indian Wells 2026
- Daniil Medvedev, campion la Dubai! Rusul a pus mâna pe trofeu fără să joace în finală