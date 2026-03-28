„O țară prietenoasă. Mâncarea e foarte bună". Roberto Bautista Agut, pregătit de turneul de la București

Viviana Moraru Publicat: 28 martie 2026, 13:31

Roberto Bautista Agut, la Țiriac Open, în 2025/ Sport Pictures

Robert Bautista Agut (37 de ani, 89 ATP) a revenit în România pentru a participa la Țiriac Open, turneul de 250 de puncte ATP, care se desfășoară în perioada 30 martie – 5 aprilie în București. Gabriel Diallo (24 de ani, 37 ATP), este principalul favorit al turneului.

Robert Bautista Agut a participat și anul trecut la turneul deținut de Ion Țiriac. Spaniolul a fost eliminat în optimi de Francesco Comesana, în trei seturi.

Roberto Bautista Agut a declarat că a revenit cu drag în România, unde se simte excelent și se bucură de mâncarea tradițională. Fostul număr 9 ATP speră ca în acest an să aibă rezultate mai bune la Țiriac Open.

Mă simt bine, am încercat să vin mai devreme ca să mă obișnuiesc cu condițiile, e primul turneu pe zgură. Sunt motivat să încep sezonul de zgură bine. Pare că va fi o săptămâna dificilă, se așteaptă să plouă, va fi frig. Nu arată bine începutul de săptămână, dar încerc să rămân calm, să sperăm ca vom avea o săptămâna bună de tenis.

(N.r. Ce așteptări ai?) Mereu iau lucrurile pas cu pas, vreau să mă antrenez bine pe zgură, am venit încă de joi. Voi încerca să mă antrenez bine, să fiu pregătit. Să sperăm că va fi mai bine decât anul, voi fi foarte motivat. Anul trecut am avut două meciuri bune, să sperăm că va fi mai bine anul acesta.

(Ce-ți place în România cel mai mult?) Am mulți prieteni români în Spania, e o țară prietenoasă cu noi. Turneul e construit cu multă dragoste, muncă, ne așteptăm să avem o perioadă bună în București. (N.r. Ai încercat mâncarea românească?) Îmi plac supele, restaurantele sunt foarte bune pentru jucători, mâncarea foarte bună, ne bucurăm de săptămâna pe care o avem aici”, a declarat Roberto Bautista Agut.

Alexander Schevcenko, prezent și el la Țiriac Open

Alexander Schevcenko, clasat pe locul 87 ATP, abia așteaptă să bifeze primul meci la Țiriac Open. Jucătorul din Kazahstan a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Ion Țiriac, pentru modul în care organizat turneul.

Cred că e un turneu grozav, e a doua oară pentru mine aici. Vremea nu e grozavă, dar să sperăm că se va îmbunătăți. Bucureștiul e un oraș minunat și turneul e foarte bine organizat. Nu am apucat să vizitez nimic, cu vremea aceasta e destul de dificil. Dar voi încerca.

Se schimbă ora. Cum se dau ceasurile în această searăSe schimbă ora. Cum se dau ceasurile în această seară
Sper să ajung cât mai departe posibil în turneu. Am jucat bine, dar e mereu dificilă tranziția pe terenuri de zgură, să vedem cum va fi, iau meci cu meci. E extraordinar faptul că domnul Țiriac a organizat turneul aici, are grijă de jucători, e plăcut să avem legende în jur. Mă bucur să fiu aici.

(N.r. La ce te gândești prima dată când spui România) Să fiu sincer, nu prea știu. Dar spuneți-mi voi. (N.r. Mâncarea locală) Atunci voi încerca mâncarea românească”, a declarat Alexander Schevcenko.

Citește și:
Scenariu optimist. Cât vor ajunge să coste benzina şi motorina după OUG pe carburanţi
Observator
Scenariu optimist. Cât vor ajunge să coste benzina şi motorina după OUG pe carburanţi
Cum arăta lumea în 1998, anul ultimului Campionat Mondial la care a participat România
Fanatik.ro
Cum arăta lumea în 1998, anul ultimului Campionat Mondial la care a participat România
12:58

Brazilienii, luați la țintă de Barcelona după accidentarea lui Raphinha. Acuzații dure ale catalanilor
12:55

UPDATEGeorge Puşcaş a marcat la debutul pentru Dinamo, dar a ieşit imediat de pe teren! Ce s-a întâmplat
12:37

Luka Doncic, un nou meci de vis pentru LA Lakers. Victorie fără emoții cu Brooklyn Nets
12:15

Ciprian Marica, întrebat direct dacă va candida la şefia FRF! Răspunsul acţionarului Farului
12:05

Marius Șumudică, reacție fermă după revenirea lui Mirel Rădoi la FCSB: „Gigi e numărul 1”
11:24

Bosnia, pedepsită de FIFA la barajul cu Italia, după incidentele din meciul cu România. Ce sancțiune a primit
Vezi toate știrile
1 UPDATERevenire de senzaţie în Liga 1! Antrenorul străin a fost prezentat oficial 2 Mihai Stoica anunță o mutare de răsunet la FCSB: „Dacă reușim să îl aducem, va fi un mare transfer pentru noi” 3 VIDEOKimi Antonelli, pole position în MP al Japoniei. O nouă dublă Mercedes 4 Jucătorul făcut praf de Mihai Stoica după Turcia – România 1-0: “Iar era decar cu numărul 2” 5 Scenariu-şoc! Gică Hagi ar putea refuza naţionala României: “Dacă se întâmplă asta, nu mai vine” 6 Slovacia – Kosovo 3-4. Surpriză uriașă la Bratislava! Lista completă a echipelor calificate în finala barajului
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”
“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”
Transfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul OpruțTransfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul Opruț
Patru jucători, în afara lotului pentru duelul cu Turcia de la Istanbul. Pe cine a trimis Lucescu în tribunePatru jucători, în afara lotului pentru duelul cu Turcia de la Istanbul. Pe cine a trimis Lucescu în tribune