Aryna Sabalenka - Elena Rybakina, finala de la Australian Open 2026. Victorii clare în semifinale - Antena Sport

Aryna Sabalenka a învins-o pe sportiva ucraineană Elina Svitolina în două seturi şi s-a calificat în finală la Australian Open, acolo unde o va întâlni pe Elena Rybakina.
Numărul 1 mondial s-a impus în faţa ucrainencei de pe locul 12 WTA fără emoţii, scor 6-2, 6-3.
Aryna Sabalenka – Elena Rybakina, finala de la Australian Open 2026
Update: Elena Rybakina a învins-o pe americanca Jessica Pegula, scor 6-3, 7-6 [7], joi, la Melbourne, şi o va înfrunta pe Aryna Sabalenka pentru titlu. Rybakina, locul 5 mondial, s-a impus după o oră şi 40 de minute.
Ea va viza o a doua victorie în carieră la un turneu de Grand Slam, după cea de la Wimbledon din 2022. Rybakina va juca a doua sa finală la Melbourne, după cea pierdută în 2023 împotriva jucătoarei din Belarus.
Meciul dintre Aryna Sabalenka şi Elina Svitolina a durat o oră şi 16 minute.
Liderul mondial s-a calificat în finală la Australian Open pentru a patra oară consecutiv. Ea nu a pierdut niciun set de la începutul anului.
Aryna Sabalenka a devenit a treia jucătoare din era Open care a ajuns în patru finale consecutive la simplu feminin la Australian Open, după Evonne Goolagong şi Martina Hingis.
Ea este, de asemenea, doar a treia jucătoare din era Open care a ajuns în şapte finale consecutive de simplu la Grand Slam-urile pe hard, după Steffi Graf şi Martina Hingis.
