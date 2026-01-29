Aryna Sabalenka - Elena Rybakina, finala de la Australian Open 2026. Victorii clare în semifinale - Antena Sport

Aryna Sabalenka a învins-o pe sportiva ucraineană Elina Svitolina în două seturi şi s-a calificat în finală la Australian Open, acolo unde o va întâlni pe Elena Rybakina.

Numărul 1 mondial s-a impus în faţa ucrainencei de pe locul 12 WTA fără emoţii, scor 6-2, 6-3.

Aryna Sabalenka – Elena Rybakina, finala de la Australian Open 2026

Update: Elena Rybakina a învins-o pe americanca Jessica Pegula, scor 6-3, 7-6 [7], joi, la Melbourne, şi o va înfrunta pe Aryna Sabalenka pentru titlu. Rybakina, locul 5 mondial, s-a impus după o oră şi 40 de minute.

Ea va viza o a doua victorie în carieră la un turneu de Grand Slam, după cea de la Wimbledon din 2022. Rybakina va juca a doua sa finală la Melbourne, după cea pierdută în 2023 împotriva jucătoarei din Belarus.

Meciul dintre Aryna Sabalenka şi Elina Svitolina a durat o oră şi 16 minute.