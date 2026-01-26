Campioana en-titre de la Australian Open, OUT în optimi. Eșec în două seturi în fața unei compatrioate - Antena Sport

Madison Keys, campioana en-titre de la Australian Open, a fost eliminată în optimile de finală ale turneului de la Melbourne, fiind învinsă în două seturi, scor 3-6, 4-6, de compatrioata sa Jessica Pegula.
Keys, numărul 9 mondial, a produs surpriza la ediţia trecută a Grand Slam-ului de la antipozi, reuşind să o învingă în finală pe bielorusa Aryna Sabalenka, liderul clasamentului WTA şi campioană la Melbourne în 2023 şi 2024.
Urmează un nou duel 100% american la Australian Open 2026
Jessica Pegula (locul 6 WTA), finalistă la US Open în 2020, se va lupta pentru un loc în ultimul careu la Australian Open cu americanca Amanda Anisimova, numărul 4 mondial, care a trecut la rândul ei în două seturi, scor 7-6, 6-4, de chinezoaica Xinyu Wang (46 WTA).
Jessica Pegula moves past defending champion Madison Keys with a convincing performance! 👏 #AO26 pic.twitter.com/7NyIVDheMR
— Tennis Channel (@TennisChannel) January 26, 2026
Anisimova, care nu a cedat niciun set de la debutul turneului australian, a disputat anul trecut două finale consecutive de Mare Şlem, la Wimbledon şi US Open. Ea a fost, de asemenea, semifinalistă la Roland Garros în 2019, dar nu a depăşit niciodată până acum optimile de finală la Australian Open.
Jessica Pegula a câştigat toate cele trei meciuri disputate până acum împotriva Amandei Anisimova în circuitul profesionist. Ultima lor confruntare a avut loc în anul 2024, în finala de la Toronto, în care Pegula s-a impus în trei seturi, scor 6-2, 2-6, 6-1.
Sursa: Agerpres.ro
- “Prima oară când mi s-a întâmplat” Sorana Cîrstea a dezvăluit ce a păţit la Australian Open: “Aşa mi s-a spus”
- Recordul uriaș stabilit de Novak Djokovic, după ce s-a calificat, fără să joace, în sferturile Australian Open
- Novak Djokovic s-a calificat în sferturi la Australian Open fără să joace: “Este o decizie nefericită”
- Carlos Alcaraz s-a calificat în sferturi la Australian Open. Aryna Sabalenka s-a impus și ea în optimi
- Novak Djokovic, reacţie savuroasă după ce Aryna Sabalenka i-a doborât recordul! Gluma făcută de sârb