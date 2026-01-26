Campioana en-titre de la Australian Open, OUT în optimi. Eșec în două seturi în fața unei compatrioate - Antena Sport

Madison Keys, campioana en-titre de la Australian Open, a fost eliminată în optimile de finală ale turneului de la Melbourne, fiind învinsă în două seturi, scor 3-6, 4-6, de compatrioata sa Jessica Pegula.

Keys, numărul 9 mondial, a produs surpriza la ediţia trecută a Grand Slam-ului de la antipozi, reuşind să o învingă în finală pe bielorusa Aryna Sabalenka, liderul clasamentului WTA şi campioană la Melbourne în 2023 şi 2024.

Urmează un nou duel 100% american la Australian Open 2026

Jessica Pegula (locul 6 WTA), finalistă la US Open în 2020, se va lupta pentru un loc în ultimul careu la Australian Open cu americanca Amanda Anisimova, numărul 4 mondial, care a trecut la rândul ei în două seturi, scor 7-6, 6-4, de chinezoaica Xinyu Wang (46 WTA).

Jessica Pegula moves past defending champion Madison Keys with a convincing performance! 👏 #AO26 pic.twitter.com/7NyIVDheMR

— Tennis Channel (@TennisChannel) January 26, 2026

Anisimova, care nu a cedat niciun set de la debutul turneului australian, a disputat anul trecut două finale consecutive de Mare Şlem, la Wimbledon şi US Open. Ea a fost, de asemenea, semifinalistă la Roland Garros în 2019, dar nu a depăşit niciodată până acum optimile de finală la Australian Open.