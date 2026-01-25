Carlos Alcaraz s-a calificat în sferturi la Australian Open. Aryna Sabalenka s-a impus și ea în optimi - Antena Sport

Carlos Alcaraz, numărul unu mondial, s-a calificat în sferturile de finală ale turneului Australian Open, primul Grand Slam al anului, după ce s-a impus în faţa americanului Tommy Paul (20 ATP) cu 7-6, 6-4, 7-5.
În aceeași dimineață, Aryna Sabalenka, lideră în ierarhia WTA, a avansat și ea în sferturi după ce a învins-o pe Victoria Mboko, locul 16 mondial, cu scorul de 6-1, 7-6.
Ce a spus Carlos Alcaraz după calificarea în sferturi la AO 2026
“Nivelul a fost foarte ridicat de ambele părţi şi sunt foarte fericit că am câştigat în trei seturi“, a comentat jucătorul spaniol, potrivit agerpres.ro.
“Sunt impresionat de mine“, a adăugat Alcaraz, spunând că la sfârşitul fiecărui set se uita la statisticile primelor sale servicii afişate pe ecranele terenului. “Lucrez la asta de mult timp, aşa că sunt fericit că procentajul meu la primele mingi este bun“, a adăugat el.
La 22 de ani, Alcaraz vizează primul său titlu la Melbourne, al şaptelea de Grand Slam. Câştigător la Roland-Garros, Wimbledon şi US Open, el nu a trecut încă dincolo de sferturile de finală în Australia, o performanţă pe care a realizat-o în 2024 şi 2025.
Aryna Sabalenka, laude pentru Mboko după victoria din optimi
“Ea este atât de tânără, dar este incredibil de puternică şi sunt fericită că am câştigat în două seturi“, a comentat jucătoarea bielorusă în vârstă de 27 de ani, dublă câştigătoare la Melbourne (2023, 2024) şi finalistă anul trecut, conform sursei citate anterior.
Ea o va întâlni marţi pentru un loc în penultimul act pe americanca Iva Jovic, nr. 27 mondial, care a învins-o fără probleme în două seturi, 6-0, 6-1, pe mai experimentata jucătoare kazahă Iulia Putintseva (94 WTA), după doar 53 min.
La scurt timp după victoria Arynei, Coco Gauff s-a calificat și ea pe tabloul ultimelor opt jucătoare rămase la antipozi. Americanca a învins-o cu 6-1, 3-6-, 6-3 pe Karolina Muchova în optimi și va da peste învingătoarea meciului dintre Mira Andreeva și Elina Svitolina.
