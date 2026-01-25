Carlos Alcaraz s-a calificat în sferturi la Australian Open. Aryna Sabalenka s-a impus și ea în optimi - Antena Sport

Carlos Alcaraz, numărul unu mondial, s-a calificat în sferturile de finală ale turneului Australian Open, primul Grand Slam al anului, după ce s-a impus în faţa americanului Tommy Paul (20 ATP) cu 7-6, 6-4, 7-5.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În aceeași dimineață, Aryna Sabalenka, lideră în ierarhia WTA, a avansat și ea în sferturi după ce a învins-o pe Victoria Mboko, locul 16 mondial, cu scorul de 6-1, 7-6.

Ce a spus Carlos Alcaraz după calificarea în sferturi la AO 2026

“Nivelul a fost foarte ridicat de ambele părţi şi sunt foarte fericit că am câştigat în trei seturi“, a comentat jucătorul spaniol, potrivit agerpres.ro.

“Sunt impresionat de mine“, a adăugat Alcaraz, spunând că la sfârşitul fiecărui set se uita la statisticile primelor sale servicii afişate pe ecranele terenului. “Lucrez la asta de mult timp, aşa că sunt fericit că procentajul meu la primele mingi este bun“, a adăugat el.

La 22 de ani, Alcaraz vizează primul său titlu la Melbourne, al şaptelea de Grand Slam. Câştigător la Roland-Garros, Wimbledon şi US Open, el nu a trecut încă dincolo de sferturile de finală în Australia, o performanţă pe care a realizat-o în 2024 şi 2025.