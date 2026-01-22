Jannik Sinner s-a calificat în turul 3 de la Australian Open. Iga Swiatek s-a impus și ea la Antipozi - Antena Sport

Numărul 2 mondial, Jannik Sinner, nu a pierdut timpul pe terenurile de la Melbourne joi, învingându-l cu uşurinţă pe australianul James Duckworth (numărul 88 mondial) în trei seturi (6-1, 6-4, 6-2) în turul al doilea la Australian Open.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În aceeași zi, Iga Swiatek, numărul 2 mondial, a trecut de sportiva cehă Marie Bouzkova (44), scor 6-2, 6-3.

Victorii pentru Sinner și Swiatek la Australian Open

Câştigătorul a patru turnee de Grand Slam nu a trebuit să depună prea mult efort pentru a se califica în turul al treilea, asigurându-şi victoria în puţin mai puţin de două ore contra lui Duckworth.

Italianul în vârstă de 24 de ani, la al doilea meci al sezonului, l-a dominat pe sportivul de la Antipozi şi continuă să impresioneze cu a 17-a victorie consecutivă, neînvins de la abandonul său de la începutul lunii octombrie 2025, în turul al treilea al Masters-ului 1000 de la Shanghai. El îl va înfrunta în turul al treilea americanul Eliot Spizzirri (locul 85 în clasamentul mondial).

De cealaltă parte, Swiatek o va înfrunta pe rusoaica Anna Kalinskaya (nr. 33 mondial, cap de serie nr. 31) pentru un loc în optimile de finală ale Openului Australiei.