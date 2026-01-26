Jannik Sinner și Iga Swiatek, în sferturi la Australian Open. Poloneza, duel cu Rybakina pentru semifinale - Antena Sport

Jannik Sinner, numărul 2 ATP, respectiv Iga Swiatek, numărul 2 WTA, s-au calificat luni în sferturi la Australian Open, primul turneu de grand slam al anului.

Italianul l-a învins în trei seturi, scor 6-1, 6-3, 7-6 pe compatriotul său Luciano Darderi (25 ATP), în timp ce poloneza s-a impus în fața australiencei Maddison Inglis (168 WTA), scor 6-0, 6-3.

Victorii facile pentru Sinner și Swiatek în optimi la AO 2026

Dublu campion în exerciţiu, Sinner îl va întâlni în sferturi pe câștigătorul duelului dintre Ben Shelton sau Casper Ruud. În cazul în care ajunge în “careul de ași”, italianul ar putea să îl întâlnească pe Novak Djokovic, care are meci cu Lorenzo Musetti și țintește Grand Slam-ul cu numărul 25.

Sinner d. Luciano Darderi 6-1 6-3 7-6

De cealaltă parte, Swiatek, continuă lupta pentru a cuceri primul ei titlu la Australian Open. Cel mai bun rezultat al ei de până acum este reprezentat de semifinalele din 2022 și 2025.