Jannik Sinner și Iga Swiatek, în sferturi la Australian Open. Poloneza, duel cu Rybakina pentru semifinale - Antena Sport

Jannik Sinner, numărul 2 ATP, respectiv Iga Swiatek, numărul 2 WTA, s-au calificat luni în sferturi la Australian Open, primul turneu de grand slam al anului.
Italianul l-a învins în trei seturi, scor 6-1, 6-3, 7-6 pe compatriotul său Luciano Darderi (25 ATP), în timp ce poloneza s-a impus în fața australiencei Maddison Inglis (168 WTA), scor 6-0, 6-3.
Victorii facile pentru Sinner și Swiatek în optimi la AO 2026
Dublu campion în exerciţiu, Sinner îl va întâlni în sferturi pe câștigătorul duelului dintre Ben Shelton sau Casper Ruud. În cazul în care ajunge în “careul de ași”, italianul ar putea să îl întâlnească pe Novak Djokovic, care are meci cu Lorenzo Musetti și țintește Grand Slam-ul cu numărul 25.
Sinner d. Luciano Darderi 6-1 6-3 7-6
Jannik reaches his 3rd consecutive Australian Open Quarterfinal.
He’s also now reached 9 consecutive Grand Slam quarterfinals.
19th consecutive win at tour-level.
Won 33 of the last 34 sets he’s played.
These numbers are almost a… pic.twitter.com/oEoJcheDqC
— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 26, 2026
De cealaltă parte, Swiatek, continuă lupta pentru a cuceri primul ei titlu la Australian Open. Cel mai bun rezultat al ei de până acum este reprezentat de semifinalele din 2022 și 2025.
Swiatek sails through ⛵️
No.2 seed @iga_swiatek defeats Inglis 6-0, 6-3 to secure the last quarterfinal place!#AO26 pic.twitter.com/wWV0IqC06S
— wta (@WTA) January 26, 2026
Sferturile de finală stabilite până acum la Australian Open:
Tabloul masculin:
- Alcaraz – De Minaur
- Zverev – Tien
- Musetti – Djokovic
Tabloul feminin:
- Sabalenka – Jovic
- Gauff – Svitolina
- Pegula – Anisimova
- Rybakina – Swiatek
