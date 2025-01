Jaqueline Cristian, în turul doi la dublu la Australian Open! Monica Niculescu, eliminată - Antena Sport

Din nefericire pentru Jaqueline, cele trei întâlniri directe cu Lys au fost câștigate de jucătoarea din Germania, de fiecare dată în set decisiv. Cu toate acestea, românca este plină de încredere înaintea duelului de la Melbourne și este convinsă că poate obține victoria, fiind de părere că este altă jucătoare în acest moment:

„Îmi aduc aminte foarte bine meciurile. Tot ce pot să zic e că sunt altă jucătoare față de momentul în care am jucat ultimul meci cu ea. Lucrez foarte mult cu mine și, fără să pun presiune pe mine, chiar am încredere că am învățat foarte multe lecții și sunt mai pregătită pentru meciul de mâine decât am fost în toate meciurile anterioare”, a declarat Jaqueline Cristian, pentru eurosport.ro.