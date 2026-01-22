La ce oră se joacă meciul Gabriela Ruse - Mirra Andreeva, în turul 3 la Australian Open? Anunțul organizatorilor - Antena Sport

Închide meniul
La ce oră se joacă meciul Gabriela Ruse – Mirra Andreeva, în turul 3 la Australian Open? Anunțul organizatorilor

Andrei Nicolae Publicat: 22 ianuarie 2026, 8:32

Comentarii
Gabriela Ruse, la Australian Open / Getty Images

Gabriela Ruse s-a calificat miercuri dimineața în turul al treilea de la Australian Open, unde o va întâlni pe rusoaica Mirra Andreeva, locul 7 WTA. Duelul dintre cele două va fi unul dintre cele mai așteptate în ziua a șasea a turneului, iar recent organizatorii au anunțat că meciul va avea loc joi, nu mai devreme de ora 12:00.

Gabriela Ruse va avea o misiune extrem de dificilă în vedere accederii în optimile de finală de la Australian Open, în contextul în care în fața sa se va afla una dintre cele mai talentate jucătoare din circuit, Mirra Andreeva. Deși diferența din clasamentul WTA dintre cele două este una considerabilă, românca fiind pe 79 și rusoaica pe 7, meciul respectiv a fost considerat de organizatori drept unul dintre cele mai bune ale zilei.

Ruse – Andreeva, pe cea mai importantă arenă de la Australian Open

În acest sens, cei care se ocupă de realizarea programului au ales să pună partida dintre Ruse și Andreeva pe Rod Laver Arena, cea mai importantă de la turneul de Grand Slam din Australia. Acest lucru nu este tot, pentru că partida de joi în care este implicată românca va fi chiar ultima a zilei din această arenă.

Ruse – Andreeva se va juca în sesiunea de seară, după duelul de pe tabloul masculin dintre Frances Tiafoe și Alex de Minaur, care va începe nu mai devreme de ora 10:00. Astfel, duelul tenismenei “tricolore” se va disputa la rândul său nu mai devreme de ora 12:00, aproximativ.

Pe Rod Laver Arena se mai joacă alte două partide interesante în ziua a șasea a turneului, joi, respectiv cele dintre Sabalenka și Potapova, respectiv Alcaraz și Moutet. Astăzi, miercuri, Sorana Cîrstea luptă și ea pentru calificarea în turul 3 în fața lui Naomi Osaka, cvadruplă campioană de Grand Slam.

1 Olimpiu Moruțan putea ajunge la FCSB! Cine s-a opus transferului și ce i-a transmis lui Gigi Becali 2 Gabriela Ruse, victorie uriaşă şi cea mai mare performanţă a carierei la Australian Open 3 Românul, transfer important la Fenerbahce! Mutare de 6 milioane de euro 4 Radu Drăguşin, la pachet cu un alt jucător. AS Roma a făcut oferta pentru Tottenham 5 Lovitura dată de Oţelul, în lupta pentru play-off. Gălăţenii, acord cu jucătorul cu două titluri în Liga 1 6 Rapid l-a cedat! Mutarea a fost anunţată oficial: “Să ai un sezon cât mai bun”
