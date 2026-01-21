Gabriela Ruse, victorie uriaşă şi cea mai mare performanţă a carierei la Australian Open - Antena Sport

Închide meniul
Gabriela Ruse, victorie uriaşă şi cea mai mare performanţă a carierei la Australian Open

Viviana Moraru Publicat: 21 ianuarie 2026, 9:41

Gabriela Ruse, la Australian Open/ Getty Images

Gabriela Ruse s-a calificat în turul trei la Australian Open 2026. Românca de 28 de ani de pe locul 79 WTA a învins-o în două seturi pe favorita publicului, Ajla Tomljanovic (78 WTA).

Ruse s-a impus cu scorul de 6-4, 6-4, la capătul unui meci care a durat o oră şi 30 de minute de joc.

Gabriela Ruse a reuşit break-ul în primul set la scorul de 3-1. Ea şi-a menţinut avantajul până la finalul setului, pe care şi l-a adjudecat după 45 de minute de joc. În setul secund, Ajla Tomljanovic a condus cu break, scor 3-1, însă Ruse a revenit şi a mai cedat un singur game până la finalul meciului.

În primul tur, Gabriela Ruse reuşise să o învingă pe Dayana Yastremska, scor 6-4, 7-5. Românca traversează o formă excelentă la Australian Open, înregistrând cel mai bun rezultat la Grand Slam-ul de la Antipozi.

După această victorie, Gabriela Ruse şi-a egalat cea mai bună performanţă la un Grand Slam, după turul 3 de la US Open 2024, şi a reuşit şi cel mai lung traseu de la Australian Open, acolo unde mai atinsese turul secund în 2022 şi 2025.

În runda a treia, sportiva din România va avea parte de un duel de foc, cu învingătoara dintre Maria Sakkari şi Mirra Andreeva.

După calificarea în turul trei, Gabriela Ruse şi-a asigurat un premiu de 189.000 de euro. Dacă se va impune şi în următorul meci, atunci românca va ajunge la un premiu în valoare de 278.000 de euro.

