Naomi Osaka i-a lăsat mască pe toţi la Australian Open. Apariţie care s-a viralizat - Antena Sport

Naomi Osaka i-a lăsat mască pe toţi, la primul meci de la Australian Open 2026. Nipona a avut o intrare spectaculoasă pe arena Rod Laver, la duelul din primul tur cu Antonia Ruzic.

Naomi Osaka, cea care a câştigat de două ori Australian Open (2019, 2021), se va duela cu Sorana Cîrstea, dacă va trece de Ruzic.

Naomi Osaka a apărut pe teren îmbrăcată într-o pereche albă de pantaloni, peste care a avut o rochie turcoaz, în care a evoluat.

Now THAT is an Australian Open fashion statement.

Naomi Osaka entering Rod Laver Arena 👏#AO26 pic.twitter.com/UTkCmR5Jj1

— ESPN Australia & NZ (@ESPNAusNZ) January 20, 2026

Ceea ce a surprins a fost faptul că nipona a avut o umbrelă albă, de aceeaşi culoare fiind şi pălăria pe care a purtat-o. Fanii au reacţionat şi au aplaudat-o la scenă deschisă pe Osaka, după ţinuta spectaculoasă afişată la meciul din primul tur.