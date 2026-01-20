Naomi Osaka i-a lăsat mască pe toţi la Australian Open. Apariţie care s-a viralizat - Antena Sport

Naomi Osaka i-a lăsat mască pe toţi, la primul meci de la Australian Open 2026. Nipona a avut o intrare spectaculoasă pe arena Rod Laver, la duelul din primul tur cu Antonia Ruzic.
Naomi Osaka, cea care a câştigat de două ori Australian Open (2019, 2021), se va duela cu Sorana Cîrstea, dacă va trece de Ruzic.
Naomi Osaka i-a lăsat mască pe toţi la Australian Open: apariţie spectaculoasă
Naomi Osaka a apărut pe teren îmbrăcată într-o pereche albă de pantaloni, peste care a avut o rochie turcoaz, în care a evoluat.
Ceea ce a surprins a fost faptul că nipona a avut o umbrelă albă, de aceeaşi culoare fiind şi pălăria pe care a purtat-o. Fanii au reacţionat şi au aplaudat-o la scenă deschisă pe Osaka, după ţinuta spectaculoasă afişată la meciul din primul tur.
Şi la precedentul turneu de Grand Slam la care a participat, US Open 2025, Naomi Osaka a avut o apariţie care a atras atenţia, echipamentul său fiind acoperit de cristale: “Am creat acest outfit în urmă cu ceva timp. A fost destul de greu să punem cristale pe un echipament sportiv”, spunea nipona, la momentul respectiv.
Şi la US Open 2024, Naomi Osaka a avut de asemenea o apariţie care i-a lăsat pe fani fără cuvinte. Jucătoarea cu patru titluri de Grand Slam în palmares a avut un echipament neobişnuit, cu o fundă uriaşă pe spate.
