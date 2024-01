Novak Djokovic a vorbit deschis despre retragerea din tenis: "De fiecare dată când plec de acasă, mi se frânge inima" - Antena Sport

Reclamă

În acest an, obiectivele sale sunt turneele de Grand Slam şi Jocurile Olimpice de la Paris, dar a lăsat de înţeles că perioada în care tenisul a fost o prioritate în viaţa sa este aproape de final:

„Sincer să fiu, sunt împărţit. O parte din mine a rămas acel tânăr care iubeşte tenisul, căruia i-a dedicat toată viaţa. Acel băiat vrea să continue. Pe de altă parte, sunt tatăl a doi copii şi sunt departe de familie. De fiecare dată când plec de acasă pentru o perioadă lungă de timp, mi se frânge inima. Mereu mă gândesc cât de multe trebuie să joc, câte turnee, dacă merită. Am început acest sezon aşa cum o fac de obicei, venind mai devreme în Australia.

Iubesc să joc aici, este locul în care am realizat cele mai mari performanţe în turneele de Grand Slam. După aceea, nu ştiu. În mod normal, mereu am o idee, ce obiective am. Ştiu că printre obiective se numără turneele de Grand Slam şi Jocurile Olimpice. În afară de acestea, nu ştiu la ce turnee vor juca.

Încă îmi este foame, vreau să continui să joc. Pot alerga ore întregi. Este vorba mai mult despre partea emoţională, ce priorităţi am acum. Tenisul a fost o prioritate pentru mai mult de 20-30 de ani. Nu vreau să ratez prea multe momente alături de copiii mei”, a declarat Novak Djokovic, potrivit sportklub.com.

Supremaţia lui Novak Djokovic, ameninţată de Holger Rune!

Holger Rune, unul dintre cei mai promiţători jucători din circuitul ATP, are deja două victorii în faţa campionului sârb. Prima a venit în finala turneului ATP Masters 1000 de la Paris din 2022, iar a doua a venit în sferturile de finală ale turneului ATP Masters 1000 de la Roma.

Rune speră acum să poată câştiga în faţa sârbului şi într-un turneu de Grand Slam. Cei doi s-au întâlnit o singură dată la un asemenea turneu, în 2021, la US Open, când Nole s-a impus în patru seturi. Danezul a lansat un apel înainte de Australian Open, spunând că toţi jucătorii din circuit trebuie să încerce să oprească supremaţia sârbului şi să îl „dea jos” de pe primul loc ATP. „Trebuie să-l învingem pe Djokovic nu doar o dată, ci regulat. Am demonstrat că se poate, l-am învins încă din 2022, Sinner l-a învins și el, dar Novak încă câștigă trei din cele patru turnee de Grand Slam. Și a fost la un pas să ia și Wimbledonul. Deci nu este suficient ceea ce facem, trebuie să facem tot ce ne stă în putere ca să-l scoatem de acolo, de pe primul loc. Nu l-am învins niciodată într-un Grand Slam, dar nimic nu este imposibil. Cred însă că e mai dificil, se simte confortabil în turneele de Grand Slam, în care se joacă după sistemul cel mai bun din cinci seturi, are experiență superioară. Știe şi el, chiar dacă e condus cu două seturi la zero, tot poate întoarce soarta meciului”, a declarat Holger Rune, potrivit express.co.uk.