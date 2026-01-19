Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Novak Djokovic, unic în istoria tenisului. Nole a ajuns la 100 de victorii la Australian Open - Antena Sport

Home | Tenis | Australian Open | Novak Djokovic, unic în istoria tenisului. Nole a ajuns la 100 de victorii la Australian Open

Novak Djokovic, unic în istoria tenisului. Nole a ajuns la 100 de victorii la Australian Open

Andrei Nicolae Publicat: 19 ianuarie 2026, 16:00

Comentarii
Novak Djokovic, unic în istoria tenisului. Nole a ajuns la 100 de victorii la Australian Open

Novak Djokovic, bucurie în timpul unui meci/ Profimedia

Novak Djokovic a reuşit o calificare facilă în turul doi la Australian Open împotriva spaniolului Pedro Martinez, locul 71 WTA, scor 6-3, 6-2, 6-2.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În urma victoriei sale de la Melbourne, Nole a ajuns la 100 de victorii la Grand Slam-ul de la Antipozi, reușind performanța de a atinge “borna” 100 pe toate suprafețele de la turneele de mare șlem (100 la Australian Open, 101 la Roland Garros, 102 la Wimbledon și 95 la US Open).

Recordurile egalate de Djokovic odată cu prezența la AO 2026

Djokovic îl va înfrunta în runda următoare pe italianul Francesco Maestrelli (141 ATP), venit din calificări şi care l-a învins luni în cinci seturi pe francezul Terence Atmane (64 ATP).

Intrând pe teren pentru a disputa al 21-lea Open al Australiei, sârbul în vârstă de 38 de ani a egalat recordul de participări la Melbourne al fostului său rival, Roger Federer, retras din activitate din 2022.

Reclamă
Reclamă

Djokovic participă pentru a 81-a oară în carieră pe tabloul final al unui turneu de Grand Slam, egalând din nou un record împărţit de Federer şi fostul număr 12 mondial Feliciano Lopez.

În plus, realizarea lui Nole de a ajunge la cel puțin 100 de victorii la trei Grand Slam-uri este o premieră în istoria tenisului.

Sursa: News.ro

Ruşii jubilează la ameninţările lui Trump: "Vă e dor de Nord Stream?" şi "Aţi priceput în sfârşit, idioţilor?"Ruşii jubilează la ameninţările lui Trump: "Vă e dor de Nord Stream?" şi "Aţi priceput în sfârşit, idioţilor?"
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

O va ajuta Olimpiu Moruţan pe Rapid să ia titlul în Liga 1?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Şi-a ucis mama şi a stat cu cadavrul ei o noapte întreagă. Abia a doua zi tânărul din Constanţa a sunat la 112
Observator
Şi-a ucis mama şi a stat cu cadavrul ei o noapte întreagă. Abia a doua zi tânărul din Constanţa a sunat la 112
Cătălin Măruță poate semna cu cel mai mare trust de presă online din România! Cine îl vrea pe fostul realizator de la PRO TV. Exclusiv
Fanatik.ro
Cătălin Măruță poate semna cu cel mai mare trust de presă online din România! Cine îl vrea pe fostul realizator de la PRO TV. Exclusiv
17:50
Răspunsul dat de Mihai Rotaru la o ofertă de 5 milioane de euro pentru Ștefan Baiaram
17:24
Zeljko Kopic, în doliu! Tragedia a fost anunţată de antrenor: “Odihnește-te în pace”
17:11
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 19 ianuarie
16:58
Edi Iordănescu, asaltat de oferte! Fostul selecţioner al României, dorit şi în Europa
16:52
Un club din Premier League forţează transferul definitiv al lui Radu Drăgușin
16:30
Ministrul Apărării, anunţ despre promovarea Stelei în Liga 1!
Vezi toate știrile
1 Suma uriaşă câştigată de Gabriela Ruse după victoria senzaţională de la Australian Open 2026 2 Dinamo forţează un transfer de senzaţie. Anunţul lui Andrei Nicolescu: “Suntem pe o traiectorie bună” 3 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Pep Guardiola își cedează un jucător în La Liga 4 VIDEOUluitor! Brahim Diaz şi-a bătut joc de penalty-ul cu care Maroc putea câştiga Cupa Africii! Cum a ales să şuteze 5 Surpriză de proporţii: Giovanni Becali a anunţat transferul lui Olimpiu Moruţan: “98-99% e aranjat” 6 Gabriela Ruse, victorie mare la Australian Open! Primul succes românesc la AO 2026
Citește și
Cele mai citite
Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”
Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”
Radu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de TottenhamRadu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de Tottenham
Clubul din Liga 1 a fost scos la vânzare! Preţ: 4 milioane de euro! “Suntem în discuţii”Clubul din Liga 1 a fost scos la vânzare! Preţ: 4 milioane de euro! “Suntem în discuţii”