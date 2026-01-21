Carlos Alcaraz, set de 78 de minute la Australian Open. Calificare în turul 3 - Antena Sport

Închide meniul
Dan Roșu Publicat: 21 ianuarie 2026, 11:23

Carlos Alcaraz, la Australian Open 2026 - Profimedia Images

Carlos Alcaraz a depăşit un început ezitant şi l-a învins miercuri pe germanul Yannick Hanfmann cu 7-6(4), 6-3, 6-2, calificându-se în turul al treilea la Australian Open şi continuând astfel drumul său către un Grand Slam al carierei la Melbourne Park.

După o victorie mai uşoară în primul tur împotriva lui Adam Walton, Alcaraz, în vârstă de 22 de ani, a avut parte de un meci mai dificil împotriva lui Hanfmann pe Rod Laver Arena, dar a făcut faţă provocării şi şi-a asigurat un loc în turul următor, unde îl va întâlni pe Corentin Moutet.

Alcaraz a trecut la viteza superioară pentru a egala scorul după ce a fost condus cu 3-1, dar a irosit mai multe ocazii de a rupe din nou serviciul puternic al lui Hanfmann, înainte de a se impune în tiebreak şi de a încheia un set de deschidere epuizant fizic în 78 de minute.

Câştigătorul a şase turnee de Grand Slam nu a lăsat ca setul al doilea să devină o altă luptă acerbă, bazându-se pe ritmul şi precizia sa pentru a prelua conducerea şi a-şi dubla avantajul în meci.

Hanfmann părea descurajat la începutul setului al treilea, după ce a primit îngrijiri medicale în timpul pauzei, iar Alcaraz, mai liber, nu a arătat milă, reuşind un dublu break şi închizând apoi meciul cu serviciul său.

