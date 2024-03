Ce i-a spus Paula Badosa la fileu Arynei Sabalenka, jucătoare care a bătut-o clar chiar dacă e în doliu - Antena Sport

Reclamă

Am știut să ne deconectăm în acele două ore de relaţia noastră. Ea a jucat foarte bine, cred că şi eu am evoluat decent pentru momentul în care mă aflu. Am trecut prin multe în viața noastră și știm să desprindem de emoţii.

Nu m-a surprins deloc (n.r. nivelul Arynei). Așa cum am spus, este o femeie foarte, foarte puternică, cu o personalitate grozavă. O cunosc foarte bine și știam că va juca foarte bine, aşa cum o face întotdeauna. I-am spus la final că sper să câştige turneul”, a spus Badosa, la conferinţa de presă.

Reclamă

Aryna Sabalenka, în turul 3 la Miami

Îndoliată de moartea fostului său iubit Konstantin Koltsov, survenită marţi, Aryna a câştigat, vineri, meciul din turul doi de la la turneul WTA 1000 de la Miami, în faţa bunei sale prietene.

Îmbrăcată în negru, Sabalenka a învins-o pe cea mai bună prietenă a sa din circuit, după o oră şi 23 de minute, într-un meci perturbat de ploaie.

Sabalenka va juca în turul trei cu sportiva ucraineană Anhelina Kalinina, care a trecut de daneza Caroline Wozniacki, scor 5-7, 7-5, 6-4.

Reclamă 4 / 0/3

Moartea fostului jucător de hochei pe gheaţă din NHL Konstantin Koltsov, iubitul jucătoarei belaruse de tenis Arina Sabalenka, este tratată ca o „aparentă sinucidere”, a anunţat, marţi, poliţia din Miami-Dade. Konstantin Koltsov, care a jucat în NHL, campionatul nord-american de hochei pe gheaţă, a avut trei copii cu soţia sa, Iulia, de care a divorţat în 2020, înainte de a începe o relaţie cu Aryna Sabalenka.

Ce pronostic dai pentru amicalul România - Columbia? Victorie pentru România Egal Victorie pentru Columbia Vezi rezultatele Loading ... Loading ...