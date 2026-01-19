Coco Gauff, în turul 2 de la Australian Open! Navarro şi Kenin sunt OUT - Antena Sport

Coco Gauff, numărul trei mondial, s-a calificat în runda a doua a turneului Australian Open, primul de Grand Slam al anului, după ce s-a impus fără emoţii în faţa uzbecei Kamila Rahimova (93 WTA), cu 6-2, 6-3, transmite AFP.

“Am încercat să nu pun presiune pe mine. Sunt aici pentru a câştiga turneul şi nu voi fi mulţumită decât dacă voi câştiga titlul”, a declarat jucătoarea de 21 de ani, campioană în 2023 la US Open şi în 2025 la Roland Garros.

Coco Gauff, în turul 2 de la Australian Open

Gauff, care a atins semifinalele anul trecut la Melbourne, cel mai bun rezultat al său la antipozi, va juca în turul secund contra sârboaicei Olga Danilovic (69 WTA), care a eliminat-o pe Venus Williams.

Alte două americance au fost eliminate, Emma Navarro şi Sofia Kenin, ambele capi de serie.

Magda Linette a dispus de Emma Navarro (ca de serie numărul 15) cu 3-6, 6-3, 6-3, urmând să înfrunte o altă americancă, pe Ann Li.