Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Coco Gauff, în turul 2 de la Australian Open! Navarro şi Kenin sunt OUT - Antena Sport

Home | Tenis | Coco Gauff, în turul 2 de la Australian Open! Navarro şi Kenin sunt OUT

Coco Gauff, în turul 2 de la Australian Open! Navarro şi Kenin sunt OUT

Dan Roșu Publicat: 19 ianuarie 2026, 11:56

Comentarii
Coco Gauff, în turul 2 de la Australian Open! Navarro şi Kenin sunt OUT

Coco Gauff, în timpul unui meci - Profimedia Images

Coco Gauff, numărul trei mondial, s-a calificat în runda a doua a turneului Australian Open, primul de Grand Slam al anului, după ce s-a impus fără emoţii în faţa uzbecei Kamila Rahimova (93 WTA), cu 6-2, 6-3, transmite AFP.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Am încercat să nu pun presiune pe mine. Sunt aici pentru a câştiga turneul şi nu voi fi mulţumită decât dacă voi câştiga titlul”, a declarat jucătoarea de 21 de ani, campioană în 2023 la US Open şi în 2025 la Roland Garros.

Coco Gauff, în turul 2 de la Australian Open

Gauff, care a atins semifinalele anul trecut la Melbourne, cel mai bun rezultat al său la antipozi, va juca în turul secund contra sârboaicei Olga Danilovic (69 WTA), care a eliminat-o pe Venus Williams.

Alte două americance au fost eliminate, Emma Navarro şi Sofia Kenin, ambele capi de serie.

Magda Linette a dispus de Emma Navarro (ca de serie numărul 15) cu 3-6, 6-3, 6-3, urmând să înfrunte o altă americancă, pe Ann Li.

Reclamă
Reclamă

Sofia Kenin, fostă campioană la Melbourne, a fost eliminată de conaţionala sa Peyton Stearns, care s-a impus cu 6-3, 6-2.

În schimb, Amanda Anisimova şi Jessica Pegula, alte reprezentante ale Statelor Unite, au obţinut victorii în primul tur. Anisimova, a patra favorită, a câştigat cu 6-3, 6-2 în faţa elveţiencei Simona Waltert, după exact o oră de joc. Anisimova a jucat anul trecut finale la Wimbledon şi US Open, iar anul acesta vrea să facă pasul următor şi să câştige un titlu de Mare Şlem.

Jessica Pegula, a şasea favorită, a avut nevoie de doar 66 de minute pentru a trece de rusoaica Anastasia Zaharova, cu 6-2, 6-1.

Cea mai rece dimineaţă din ultimii 60 de ani. Când scăpăm de gerCea mai rece dimineaţă din ultimii 60 de ani. Când scăpăm de ger
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

O va ajuta Olimpiu Moruţan pe Rapid să ia titlul în Liga 1?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Mulţi şoferi agresivi scapă de amenzi chiar din cauza victimelor. Ce greşeli nu trebuie să faci
Observator
Mulţi şoferi agresivi scapă de amenzi chiar din cauza victimelor. Ce greşeli nu trebuie să faci
Mihai Neșu, lovit de reforma Bolojan: fundația fostului jucător de la FCSB, obligată să plătească 36.000 euro impozite
Fanatik.ro
Mihai Neșu, lovit de reforma Bolojan: fundația fostului jucător de la FCSB, obligată să plătească 36.000 euro impozite
11:56
Cu cine joacă Gabriela Ruse în turul 2 de la Australian Open? Românca înfruntă o favorită a publicului
11:50
Încă un meci din Liga Campionilor pentru Istvan Kovacs
11:47
Daniil Medvedev, prima victorie la un Grand Slam după 370 de zile. Succes şi pentru veteranul Stan Wawrinka
11:38
Salariul uriaş pe care Olimpiu Moruţan îl va avea în Liga 1
11:32
VIDEOIonuț Radu, protagonistul unui nou moment viral la Celta Vigo. Ce idee a avut: “Te dau în judecată”
11:22
Gigi Becali, în faţa unei decizii radicale: “Scăpaţi de mine!”
Vezi toate știrile
1 Suma uriaşă câştigată de Gabriela Ruse după victoria senzaţională de la Australian Open 2026 2 Dinamo forţează un transfer de senzaţie. Anunţul lui Andrei Nicolescu: “Suntem pe o traiectorie bună” 3 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Pep Guardiola își cedează un jucător în La Liga 4 VIDEOUluitor! Brahim Diaz şi-a bătut joc de penalty-ul cu care Maroc putea câştiga Cupa Africii! Cum a ales să şuteze 5 Gabriela Ruse, victorie mare la Australian Open! Primul succes românesc la AO 2026 6 Dinamo a rezolvat al treilea transfer al iernii! Când va fi prezentat oficial jucătorul
Citește și
Cele mai citite
Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”
Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”
Radu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de TottenhamRadu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de Tottenham
Clubul din Liga 1 a fost scos la vânzare! Preţ: 4 milioane de euro! “Suntem în discuţii”Clubul din Liga 1 a fost scos la vânzare! Preţ: 4 milioane de euro! “Suntem în discuţii”