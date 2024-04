Darren Cahill, declaraţii superbe despre Simona Halep, după revenirea în circuit: "Ar trebui să ajungă în Hall of Fame" - Antena Sport

Darren Cahill, declaraţii superbe despre Simona Halep, după revenirea în circuit: „Ar trebui să ajungă în Hall of Fame”

După câte o înfrângere dureroasă, a doua zi Simona venea și spunea să reluăm antrenamentele. Își propunea să devină mai bună, să aibă o nouă șansă. A avut mereu această abordare pozitivă asupra carierei sale. Dar când nu poți ieși pe teren, când ești suspendată din turnee, poate deveni incredibil de dificil din punct de vedere mental. Nu atât din punct de vedere fizic, cât mai ales mental. Este o decizie care influențează o viață.

Din punctul meu de vedere, este o jucătoare care ar trebui să ajungă în Hall of Fame. Are două titluri de Grand Slam, doi ani încheiați pe locul 1 în lume. O jucătoare incredibilă. O persoană extraordinară în afara terenului. Din toate acestea cred că ar trebui să fie în Hall of Fame.

Dacă rămânea cu suspendarea, asta nu ar mai fi fost o opțiune. E o imagine cu care rămâi pe viață. Acum a putut să își curețe imaginea. Adevărul a ieșit la iveală. Își poate ține capul ridicat, să meargă cu încredere la fiecare turneu, la fiecare restaurant sau aeroport. Își poate continua viața așa cum merită.”, a spus Cahill, citat de digisport.ro.

George Cosac, veste uriaşă despre participarea Simonei Halep la Jocurile Olimpice

George Cosac a venit cu veste uriaşă legată de participarea Simonei Halep la Jocurile Olimpice. Preşedintele Federaţiei Române de Tenis este convins că Simona Halep are şanse uriaşe de participare la turneul olimpic de la Paris din această vară.

Preşedintele FRT a venit şi cu trei argumente solide pentru care Simona Halep va primi wildcard la Jocurile Olimpice. Cosac a menţionat că pe Halep o ajută faptul că este fost număr 1 mondial, fostă câştigătoare de Grand Slam, mai ales la Paris, dar şi faptul că i s-a făcut o mare nedreptate:

„Ca să ajungi la Jocurile Olimpice, trebuie să faci de două ori parte din lotul Billie Jean King Cup, într-un ciclu olimpic. Nu este cazul ei, pentru că a fost suspendată şi nu a jucat şi acum este accidentată. Linia se trage în clasament la 59, dar tabloul de concurs este format din 64 de jucătoare. De la 59 la 64 sunt nişte wildcard-uri, nişte derogări care pot fi date sportivelor cu performanţe extraordinare sau sportivelor din ţara organizatoare. Având în vedere că Simona este fost număr 1 WTA, că este câştigătoare de Roland Garros, având în vedere că se joacă la Roland Garros, eu cred că are şanse foarte mari să fie acceptată şi să facă din acele jucătoare. Noi sperăm, eu cred că în proporţie de 90% are şansa de a primi acest wildcard. De ce? A fost numărul 1 mondial, câştigătoare de Grand Slam chiar la Paris şi faptul că i s-a făcut o mare nedreptate. Sunt nişte argumente care stau în picioare în faţa oricăror alte contraargumente”, a declarat George Cosac, la AS.ro LIVE.

