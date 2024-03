Elisabeta Lipă, după ce Simona Halep a pierdut primul meci de la revenire: "Cred că a fost conştientă că nu avea cum să câştige" - Antena Sport

Reclamă

Eu îi doresc să fie sănătoasă şi să se apuce serios de muncă pentru că din punctul meu de vedere se vede că a suferit, nu este în tonus, e slăbuţă… nu e uşor să treci prin ce a trecut ea. Doamne-ajută să o văd şi la Paris. Nu ştiu care sunt criteriile de calificare, dar probabil că acum, având elanul necesar de a se antrena, cu siguranţă că poate să se califice. Dacă ea doreşte să continue şi doreşte să participe la Jocurile Olimpice trebuie să se califice şi noi trebuie să o ajutăm fiecare cu ce putem”, a declarat Elisabeta Lipă.

Preşedinta ANS a subliniat că nu este îngrijorată înaintea ultimelor calificări pentru Jocurile Olimpice.

„Nu ştiu de ce ar fi îngrijorător, nu a trecut aşa de mult timp de la Forumul Olimpic unde federaţiile şi-au asumat 15 medalii. Deci dacă îţi asumi medalie, nu cred că se pune problema de calificare. Nu ştiu dacă laţul se strânge, dar calificările sunt din ce în ce mai greu de obţinut. Din această cauză eu recomand tuturor că e cel mai bine să te califici atunci când ai prima ocazie, ca să stai liniştit apoi să îţi faci planul de pregătire pentru Jocurile Olimpice cu obiectiv de medalie”, a subliniat Elisabeta Lipă.

Simona Halep a tras concluziile, după ce a fost învinsă de Paula Badosa la revenirea pe teren

Simona Halep a tras concluziile, după ce a fost învinsă de Paula Badosa, la revenirea pe teren, la Miami. Românca a transmis că a fost foarte dificil primul meci oficial, după o pauză de un an şi jumătate, mărturisind însă că nu are un obiectiv pentru următoarea perioadă.

„Oricât te-ai antrena nu este ca un meci oficial. A fost dificil azi să intru în ritm. Dar m-am menținut în formă în special în sala de forță. Nu am jucat mult tenis în ultima perioadă, eram obosită mental. Am fost în sala de forță în fiecare zi, nu am pus kilograme pe mine. Asta e bine și mă simt OK fizic. Desigur, nu sunt la cel mai înalt nivel.

Este mult prea devreme. Nu știam ce să mă aștept de la decizia TAS, deci nu am planificat nimic. Aici am venit în special din dragoste pentru tenis. Totul s-a întâmplat repede, au trecut doar câteva zile de la decizie. Mă duc acasă și va trebui să mă antrenez mai intens. Nivelul este foarte ridicat în acest moment în circuit. Apoi vom vedea. „Fizic am obosit un pic, era normal. Și mental” Da, o adversară foarte bună. Cu un nivel de tenis foarte ridicat. Eu m-am bucurat de prezența mea pe teren, de faptul că m-am întors în tenis și de faptul că atâția oameni mă susțin și îmi transmit atâtea sentimente frumoase, iubire și apreciere. A fost o zi specială. A fost un meci greu, mă așteptam. E o jucătoare foarte bună. Fizic am obosit un pic, era normal. Și mental… nu am mai jucat un meci oficial de aproape doi ani. Dar per total eu cred că m-am descurcat bine și am jucat tenis la un nivel ridicat. Nu mă așteptam atât de bine, dar a fost un lucru bun să mă aflu pe teren și să joc atât de bine”, a declarat Simona Halep, la conferinţa de presă.

